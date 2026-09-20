Video viral: la Virgen de Luján “caminó” en San Cayetano y sorprendió a todos antes de la peregrinación

La Virgen de Luján caminó hasta la puerta del santuario y se volvió viral. Foto: Captura

Un curioso episodio ocurrido en el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, llamó la atención de los fieles en la previa de una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. Las cámaras de seguridad del templo registraron el momento exacto en el que una imagen de la Virgen de Luján comenzó a desplazarse por el atrio en dirección a la salida.

El video fue difundido por las redes sociales de la iglesia y rápidamente despertó sorpresa por la particular escena. En las imágenes se observa cómo la figura atraviesa lentamente la explanada hasta llegar a la puerta que comunica el santuario con la calle. Allí, un hombre consigue detenerla antes de que continúe avanzando.

“Esta tarde nos sorprendió la Virgen de Luján, que recibe siempre a los peregrinos en el atrio de San Cayetano, dirigiéndose hacia la puerta”, expresaron desde el templo al compartir la grabación.

El sorprendente video de la Virgen de Luján en San Cayetano

La secuencia fue registrada por una de las cámaras instaladas en el ingreso al santuario. En el video puede verse a la imagen avanzando algunos metros como consecuencia del viento, una escena que desde la comunidad religiosa aprovecharon para promocionar de una manera original la próxima peregrinación.

La Virgen de Luján "caminó" hasta la puerta del santuario y se volvió viral. Video: X @SCLiniers

“¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!”, escribieron en el posteo que acompañó la filmación. Aunque el desplazamiento se produjo por una ráfaga, la cercanía de la caminata hacia la Basílica de Luján generó una llamativa coincidencia que fue celebrada con humor entre los fieles.

Mientras se reproducen las imágenes de las cámaras de seguridad, una voz pregunta: “¿Quién está más manija de salir a peregrinar desde el kilómetro cero?”. La frase alude a que el santuario de San Cayetano de Liniers funciona como punto de partida tradicional de la movilización religiosa.

El detalle que más llamó la atención fue que la imagen no quedó detenida en el centro del atrio, sino que llegó hasta la puerta. La figura fue frenada por una persona justo antes de alcanzar la vereda, lo que reforzó la broma sobre sus aparentes ganas de comenzar anticipadamente el recorrido hacia Luján.

Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se realizará durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La partida oficial de la imagen peregrina está prevista para el sábado a las 10 de la mañana, desde el santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers.

Este año, la caminata se realizará bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Los participantes recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, aunque cada peregrino podrá incorporarse en diferentes puntos y adaptar la distancia a sus posibilidades físicas.

Peregrinación a Luján. Foto: NA

La participación será libre, gratuita y no requerirá inscripción previa. Como ocurre en cada edición, grupos parroquiales, familias y fieles podrán sumarse durante el trayecto, mientras que voluntarios y organizaciones brindarán asistencia en diferentes puntos del camino.

La misa central se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica de Luján. La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Además, está prevista una misa arquidiocesana para el sábado a las 23.30, mientras los peregrinos transiten los últimos tramos del recorrido.

La historia de la Virgen que “eligió” quedarse en Luján

El episodio ocurrido en San Cayetano también permitió recordar la historia que dio origen a la devoción por la Virgen de Luján. En 1630, una imagen de la Inmaculada Concepción era trasladada en carreta hacia Sumampa, en el actual territorio de Santiago del Estero, cuando el vehículo quedó detenido cerca de Luján y los bueyes no pudieron continuar.

Luego de varios intentos, los responsables del traslado bajaron uno de los cajones y la carreta volvió a moverse. Al abrirlo, encontraron la imagen de la Virgen y comprendieron el episodio como una señal de que quería permanecer en ese lugar. La figura comenzó a ser venerada en la zona y, con el paso del tiempo, dio origen a una de las expresiones religiosas más importantes de la Argentina.

Por esa razón, el video de la imagen moviéndose hacia la puerta de San Cayetano adquirió un significado especial para los fieles. A pocos días del comienzo de la peregrinación, la particular escena volvió a unir historia, devoción y humor en el sitio desde donde miles de personas iniciarán una nueva caminata hacia Luján.