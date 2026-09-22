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Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Este 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Este 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noreste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:10 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 13 - 32 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Este 5 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sureste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sureste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Este 3 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Este 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 8 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Este 10 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Este 13 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Este 12 - 32 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Este 8 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noreste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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