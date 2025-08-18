Palermo pierde uno de sus shoppings más emblemáticos: avanzan con la subasta del predio

Tras casi tres décadas en funcionamiento, su futuro es incierto y crece la expectativa sobre qué pasará con sus locales.

Después de casi tres décadas en actividad, el futuro de uno de los centros comerciales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires es una incógnita. El Gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicó en el Boletín Oficial su intención de rematar el predio donde actualmente funciona Portal Palermo, ubicado en la esquina de Avenida Cerviño y Bullrich.

El complejo reúne más de 40 locales, entre ellos marcas de peso como Easy y Jumbo, y es un punto de referencia para el consumo en la zona. La medida forma parte de la política oficial de venta de activos considerados no estratégicos, con el objetivo de obtener ingresos y liberar terrenos para proyectos privados.

Según el acuerdo vigente, Cencosud —grupo dueño de Easy y Jumbo— debería dejar el predio en diciembre de 2026. Sin embargo, la prórroga firmada en 2024 incluye una cláusula que habilita la venta anticipada, por lo que el futuro del shopping podría definirse antes de esa fecha.

El posible cierre tendría un fuerte impacto en el mapa comercial porteño, ya que Portal Palermo atrae visitantes de distintos barrios y su desaparición redistribuiría el consumo hacia otras áreas. Desde Cencosud todavía no emitieron ningún comunicado sobre la continuidad de sus operaciones en ese espacio.

Interés inmobiliario en el predio

La ubicación privilegiada y la superficie del terreno despertaron el interés de varios desarrolladores inmobiliarios, que ven allí una oportunidad para proyectos de viviendas, oficinas, comercios y espacios verdes. No obstante, la Ley 6044 impone restricciones urbanísticas que limitan la altura y el tipo de construcciones posibles en la zona.

Portal Palermo, un emblema del barrio porteño

Portal Palermo abrió sus puertas en 1996 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia para el consumo y el entretenimiento en la ciudad de Buenos Aires. Ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, el predio se consolidó como un centro comercial estratégico en la zona norte de la capital, combinando hipermercado, locales de moda, gastronomía y servicios en un solo espacio.

A lo largo de casi tres décadas albergó marcas reconocidas y funcionó como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su integración con el hipermercado Jumbo y la tienda para el hogar Easy lo distinguió de otros shoppings de la ciudad, posicionándolo como un polo comercial de gran peso dentro de la vida cotidiana de los porteños.