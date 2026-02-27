Viajar en estos trenes argentinos con mascotas ya es posible: animales permitidos y cómo llevarlos
La empresa habilitó servicios que permiten trasladarlos con requisitos sanitarios obligatorios, cupos limitados y un costo adicional. Conocé todos los detalles en la nota.
La Secretaría de Transporte y Trenes Argentinos habilitaron oficialmente el traslado de animales domésticos en servicios de larga distancia.
Se permite el traslado de perros y gatos domésticos. Los perros guía o de asistencia continúan viajando sin cargo y sin restricciones, tal como establece la legislación vigente.
El pasaje para la mascota tiene un costo diferencial, que se suma al boleto del pasajero. Si bien el precio exacto varía según el destino y disponibilidad, Trenes Argentinos confirmó que la tarifa es fija y puede adquirirse tanto en la web oficial como en boleterías.
Trenes Argentinos: ¿qué líneas permiten viajar con mascotas a partir de marzo 2026?
Los servicios habilitados para viajar con mascotas incluyen los trenes de larga distancia hacia Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, todos operados por Trenes Argentinos.
Las mascotas solo pueden viajar entre estaciones cabecera, sin posibilidad de ascenso o descenso en paradas intermedias.
Pasajeros con mascotas: ¿cuál es la ubicación que tendrán en los trenes?
La habilitación aplica únicamente a coches de primera clase especialmente designados, y cada formación admite un máximo de ocho mascotas, lo que garantiza un ambiente controlado y seguro para todos los pasajeros.
La transportadora debe ubicarse en el asiento contiguo al del pasajero responsable, ocupando un lugar propio, ya que el animal no puede viajar sobre las piernas ni suelto dentro del vagón.
Requisitos obligatorios para viajar en tren con tu mascota
- Transportín cerrado, rígido o semirrígido, de hasta 48 cm x 45 cm, donde la mascota debe permanecer durante todo el viaje.
- Documentación sanitaria obligatoria.
- Correa, bozal y chapa identificatoria, que pueden requerirse en instancias de control o movimiento en estaciones.
- Kit de limpieza para cualquier eventualidad durante el trayecto.
- La mascota debe ser mayor de tres meses.