Viajar en estos trenes argentinos con mascotas ya es posible:

Mascotas en el tren. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La Secretaría de Transporte y Trenes Argentinos habilitaron oficialmente el traslado de animales domésticos en servicios de larga distancia.

Se permite el traslado de perros y gatos domésticos. Los perros guía o de asistencia continúan viajando sin cargo y sin restricciones, tal como establece la legislación vigente.

Pasajes de trenes gratuitos con el CUD. Foto: IA/Canal 26

El pasaje para la mascota tiene un costo diferencial, que se suma al boleto del pasajero. Si bien el precio exacto varía según el destino y disponibilidad, Trenes Argentinos confirmó que la tarifa es fija y puede adquirirse tanto en la web oficial como en boleterías.

Trenes Argentinos: ¿qué líneas permiten viajar con mascotas a partir de marzo 2026?

Los servicios habilitados para viajar con mascotas incluyen los trenes de larga distancia hacia Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, todos operados por Trenes Argentinos.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA (Martín Marinucci)

Las mascotas solo pueden viajar entre estaciones cabecera, sin posibilidad de ascenso o descenso en paradas intermedias.

Pasajeros con mascotas: ¿cuál es la ubicación que tendrán en los trenes?

La habilitación aplica únicamente a coches de primera clase especialmente designados, y cada formación admite un máximo de ocho mascotas, lo que garantiza un ambiente controlado y seguro para todos los pasajeros.

Ya se puede viajar con mascotas Foto: Foto generada con IA

La transportadora debe ubicarse en el asiento contiguo al del pasajero responsable, ocupando un lugar propio, ya que el animal no puede viajar sobre las piernas ni suelto dentro del vagón.

Requisitos obligatorios para viajar en tren con tu mascota