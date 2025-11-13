La tortilla no es solo española: el paso a paso para hacer frico friulano, la versión italiana
El frico friuliano es un plato típico de la región del Friuli Venezia Giulia, en el noreste de Italia. Una deliciosa comida a base de queso, patatas y cebolla, con un resultado muy similar a la tortilla española, con una sutil diferencia.
Originario del Friuli Venezia Giulia, una región fronteriza con Austria y Esolvenia, este plato nació como una forma de aprovechar los restos de queso y papa, dos ingredientes básicos de la vida rural friuliana.
La preparación del frico toma aproximadamente 45 minutos en total. Esto incluye unos 10 minutos de preparación de los ingredientes y unos 35 minutos de cocción.
Para esto, se suele utilizar queso Montasio, un queso italiano con denominación de origen protegida, cremoso, frutal y de un sabor profundo. Si es difícil de conseguir, se puede utilizar el más parecido que encuentres en la góndola de tu supermercado de confianza.
También podría interesarte
Cómo hacer frico friulano
Ingredientes
- 600 g de papas
- 1 cebolla mediana
- 250 g de queso Montasio (o en su defecto, queso fontina o un semi duro que funda bien)
- 2 cucharadas de manteca o aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Pelar las papas y cortarlas en láminas finas. Hervirlas durante unos 5 minutos, solo hasta que estén tiernas. Escurrir bien.
- En una sartén amplia, derretir la manteca o calentar el aceite y rehogar la cebolla cortada en pluma hasta que se vuelva transparente.
- Agregar las papas y salpimentar. Cocinar unos minutos hasta que comiencen a dorarse ligeramente.
- Incorporar el queso rallado o cortado en cubos pequeños y mezclar suavemente hasta que se funda.
- Aplastar con una espátula y cocinar a fuego medio-bajo hasta que se forme una costra dorada en la base (unos 8 minutos).
- Dar vuelta el frico con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta que quede dorado y crujiente.
- Servir caliente, solo o acompañado de una ensalada verde o de polenta grillada.