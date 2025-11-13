La tortilla no es solo española: el paso a paso para hacer frico friulano, la versión italiana

Frico friuliano Foto: Freepik

El frico friuliano es un plato típico de la región del Friuli Venezia Giulia, en el noreste de Italia. Una deliciosa comida a base de queso, patatas y cebolla, con un resultado muy similar a la tortilla española, con una sutil diferencia.

Originario del Friuli Venezia Giulia, una región fronteriza con Austria y Esolvenia, este plato nació como una forma de aprovechar los restos de queso y papa, dos ingredientes básicos de la vida rural friuliana.

La preparación del frico toma aproximadamente 45 minutos en total. Esto incluye unos 10 minutos de preparación de los ingredientes y unos 35 minutos de cocción.

Para esto, se suele utilizar queso Montasio, un queso italiano con denominación de origen protegida, cremoso, frutal y de un sabor profundo. Si es difícil de conseguir, se puede utilizar el más parecido que encuentres en la góndola de tu supermercado de confianza.

La alternativa a la tortilla española Foto: Freepik

Cómo hacer frico friulano

Ingredientes

600 g de papas

1 cebolla mediana

250 g de queso Montasio (o en su defecto, queso fontina o un semi duro que funda bien)

2 cucharadas de manteca o aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso