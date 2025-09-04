Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Clima Córdoba

Hoy, Córdoba inicia su jornada con un clima fresco y cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 7°C, acompañada de vientos que soplarán a una velocidad media de 11 km/h. La humedad relativa alcanzará un 54%, proporcionando una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance el día, las nubes irán alternando con periodos de mayor claridad. Las temperaturas máximas alcanzarán 22°C, mientras que los vientos se intensificarán levemente a 23 km/h. La tarde y la noche se mantendrán sin precipitaciones, facilitando así las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de septiembre de 2025

En un día con cielos parcialmente nublados, el amanecer se prevé a las 08:12, mientras que el ocaso llegará a las 18:21. Los eventos astronómicos del día conforman un interesante espectáculo para quienes disfruten de la observación del cielo.