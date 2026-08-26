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Tragedia en YPF: la sentida despedida de compañeros y amigos de los dos operarios que murieron en un accidente en Vaca Muerta

Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo murieron tras un accidente ocurrido durante tareas en una instalación de YPF en Vaca Muerta. Sus compañeros, familiares y amigos los despidieron con emotivos mensajes, mientras la petrolera investiga las causas del hecho.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Cristian Ariel Latorre y Jonathan Meliqueo: los operarios fallecidos por el accidente en Vaca Muerta.
Cristian Ariel Latorre y Jonathan Meliqueo: los operarios fallecidos por el accidente en Vaca Muerta. Foto: X/@LMNeuquen
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La muerte de Cristian Ariel Latorre y Jonathan Meliqueo provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, familiares y amigos. Tras el trágico accidente ocurrido en Vaca Muerta, las redes sociales se llenaron de mensajes para despedir a los trabajadores y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor.

La empresa YPF confirmó el fallecimiento de ambos operarios y señaló que ya se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

La despedida de sus compañeros y amigos

Los trabajadores de AESA–La Ribera utilizaron un grupo de Facebook para publicar un emotivo mensaje dedicado a Latorre y Meliqueo, a quienes recordaron por el vínculo construido durante años de trabajo y compañerismo.

“Despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío”, expresaron en la publicación.

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La despedida de compañeros y amigos para con los operarios fallecidos. Foto: Gentileza VacaMuerta.ar

Los compañeros también enviaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas y destacaron la importancia del acompañamiento durante el difícil momento.

“Cristian y Jonathan serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud”, señalaron. En el mensaje final remarcaron que los recuerdos compartidos y los momentos vividos durante el trabajo permanecerán presentes entre quienes los conocieron.

La publicación rápidamente se convirtió en una de las principales muestras de afecto hacia los dos trabajadores luego del accidente.

El homenaje de la Liga de Veteranos a Cristian Latorre

La Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Co–Plaza Huincul también expresó sus condolencias por la muerte de Cristian Ariel Latorre.

La institución acompañó especialmente a Lisandro Latorre y a toda su familia ante la pérdida del joven trabajador y destacó la dificultad de encontrar palabras frente a una tragedia de estas características. “No existen palabras suficientes para aliviar una pérdida tan dolorosa”, señalaron desde la Liga de Veteranos.

En el mensaje, la institución resaltó además el valor de los recuerdos y del acompañamiento de familiares y amigos para atravesar el duelo. “Hoy toda la familia del fútbol veterano se une en un abrazo enorme para Lisandro y sus seres queridos”, concluyó el comunicado.

Cómo fue el accidente en Vaca Muerta

El accidente ocurrió en una instalación vinculada a las operaciones de YPF en Vaca Muerta y, de acuerdo con información publicada por LM Neuquén, el incidente se habría producido cuando “reventó un caño de 12 pulgadas” y el material ingresó en una trampa receptora.

En esas circunstancias, una parte de la estructura metálica se desprendió y alcanzó a Jonathan Meliqueo, quien sufrió heridas que le provocaron la muerte.

Cristian Latorre también resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero a una clínica para recibir atención médica. En un primer momento, desde la empresa habían informado que se encontraba estable.

Sin embargo, horas después, YPF confirmó que Latorre también había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

YPF investiga las causas del accidente

Luego del incidente, la compañía petrolera informó que la situación había sido controlada y que se encontraba trabajando para esclarecer lo ocurrido.

LLL Oil, megaproyecto de YPF en Vaca Muerta.
YPF investiga las causas del accidente en Vaca Muerta. Foto: X

Por el momento, se investigan las causas del accidente y las circunstancias que provocaron la muerte de los dos operarios. El objetivo es determinar qué sucedió durante las tareas desarrolladas en la instalación y establecer cómo se produjo el desprendimiento que terminó desencadenando la tragedia.

Mientras avanza la investigación, compañeros, familiares y amigos continúan despidiendo a Latorre y Meliqueo, recordándolos por su trayectoria laboral, sus vínculos personales y los momentos compartidos.

Vaca MuertaAccidenteMuerteYPF
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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