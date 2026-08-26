Mendoza: murió otro integrante de la familia que sufrió el brutal accidente en la ruta 60

Tragedia en Mendoza Foto: Diario Uno

El pasado 16 de agosto, un trágico accidente en la ruta provincial 60, a la altura de la provincia de Mendoza, provocó la muerte de un hombre de 48 años, de dos jóvenes de 21 y 19 años y una mujer de 54 años. En las últimas el brutal choque se cobró otra víctima: se trata de Martín Omar Tillar, el hombre de 52 años que manejaba la camioneta Volkswagen T-Cross que colisionó de frente contra el Peugeot 504. Con él, ya son cinco los muertos por el hecho.

Martín Omar Tillar estaba internado en el Hospital Lagomaggiore con politraumatismos y en estado delicado desde el día del accidente. El choque se produjo cuando Tillar intentó adelantar a otro vehículo y su camioneta impactó de frente contra el Peugeot 504 que circulaba en sentido contrario.

En la T-Cross viajaban, además del conductor, su hermana Ariadna Tillar, de 54 años, y sus sobrinas, Rosario Masó Tillar, de 21, y Juana Masó Tillar, de 19. Las tres mujeres fallecieron en los días posteriores al accidente.

Juana murió en el Hospital Central de Mendoza tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, producto de las lesiones del impacto. Posteriormente, la situación se agravó con la muerte de su hermana, Rosario Masó Tillar, de 19 años, mientras que Ariadna falleció en el Hospital Perrupato.

Un árbitro de fútbol murió tras un choque frontal en Maipú, provincia de Mendoza. Foto: Facebook Lavalle online

En tanto, Oscar “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, conductor del Peugeot 504, murió mientras era trasladado al Hospital Central de Maipú.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien dispuso peritajes en la escena para determinar las responsabilidades del choque.

“Las amo eternamente”: la desgarradora despedida del padre de las hermanas fallecidas

A tres días de la tragedia, el viudo y padre de las dos hermanas, Andrés Masó, utilizó su cuenta de la red social Instagram para compartir unas palabras de despedida dedicadas a sus hijas.

Tragedia en Mendoza Foto: Redes Sociales

“Mis dos ángeles, Rosario y Juana. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos”, escribió el hombre en una historia de Instagram que rápidamente generó repercusión entre conocidos y usuarios que siguieron de cerca el caso.

La despedida continuó con palabras cargadas de emoción. “Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente. Papá”, expresó, en uno de los mensajes más conmovedores surgidos tras la tragedia.