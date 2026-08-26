Cómo descargar videos de Pinterest y TikTok sin marca de agua Foto: Captura cedida por anunciante.

Dos plataformas, dos obstáculos distintos. Pinterest no te da ninguna forma de guardar un video, así que el clip que encontraste se queda encerrado en la app. TikTok sí te deja guardarlo, pero le imprime encima un nombre de usuario que además se mueve. En los dos casos, el archivo que realmente querías nunca llega a tu teléfono.

Los dos problemas se resuelven de manera parecida y en menos de un minuto. Para descargar videos de Pinterest basta con una herramienta de navegador que extrae el archivo real, y para TikTok existe otra que hace lo mismo dejando el video sin la marca.

Por qué Pinterest no tiene botón de descarga

Lo busques donde lo busques, no está. Ninguna opción en el menú, nada al mantener pulsado, ningún ajuste escondido en tu perfil. Guardar un Pin lo marca dentro de la app y ahí termina la cosa, así que el video se queda en los servidores de Pinterest en vez de convertirse en un archivo tuyo.

El arreglo funciona hasta que deja de funcionar. Cuando alguien borra su cuenta o retira un Pin, lo pierden todos los que lo habían guardado. A veces la miniatura sigue ahí, lo que empeora las cosas, porque das por hecho que el video sigue existiendo hasta que lo tocas y no pasa nada. Los tableros construidos durante años se van llenando de agujeros sin que te enteres.

Por qué TikTok le pone marca de agua a todos los videos

TikTok permite descargar y después marca lo que descargaste. Tu nombre de usuario y el logo quedan impresos sobre la imagen, y los dos se desplazan. Recortas la esquina para tapar el logo y resulta que ya se movió a otra parte, de modo que recortar te cuesta un pedazo distinto de la imagen cada pocos segundos.

Mándale a un cliente un video de un modelo por WhatsApp y el logo va a pasar justo por encima de la parte de la tela que le querías señalar. Quien manda opciones a sus clientes se topa con esto todas las semanas. Un archivo marcado también se lee como algo reenviado y no como material propio, lo cual importa cuando eres tú quien cobra por el consejo. Herramientas como SSSTikTok le quitan la marca, y por eso se usan.

Por qué volver a ver un video te consume los datos

Ves un clip una vez y pagas los datos una vez. Lo ves cuatro veces y pagas cuatro. Casi nadie lo nota, porque casi todo el mundo ve algo y sigue de largo. Los que sí lo notan son los que trabajan a partir de video.

Y hay un caso en el que se paga de más sin necesidad. Cuando lo que buscas es la pista de sonido y no la imagen, descargar audio de TikTok te deja quedarte con el MP3 solo, que pesa una fracción de lo que pesa el video.

Una costurera que estudia un modelo no le echa un vistazo y ya. Lo detiene en la manga, lo retrocede, mira el escote cinco veces mientras corta. Los estilistas hacen lo mismo con los tutoriales de trenzas y recogidos. También los maquilladores, la gente que atiende pedidos de catering por Instagram, y los estudiantes que bajan clases antes de que se caiga la red por la noche. Piensa en un tutorial al que vuelves ocho veces en quince días: en streaming lo pagas ocho veces, descargado lo pagas una.

La cobertura te da la segunda razón. Un video que se reproduce sin problema en un barrio se traba en otro de la misma ciudad, y fuera de las zonas urbanas la diferencia se agranda. Los cortes de luz rematan el asunto, porque un router sin electricidad no le sirve a nadie. Un archivo guardado se reproduce a través de todo eso, a calidad completa y sin una sola barra de señal.

El almacenamiento es la objeción justa. Un clip corto a calidad completa pesa entre diez y cuarenta megas, así que cincuenta de ellos ya son un par de gigas. Trata esa carpeta como un archivo de trabajo y no como un archivo histórico: conserva lo que estás usando ahora y borra el resto a fin de mes. Los videos a los que uno vuelve de verdad son muchos menos que los que guarda por impulso.

Pinpea, un descargador de Pinterest gratis y seguro

Pinpea devuelve el contenido de Pinterest en archivos MP4, GIF o JPG. Foto: Captura cedida por anunciante.

Qué es Pinpea, el descargador de Pinterest

Como la plataforma no lo va a hacer, algo tiene que hacerlo. Pinpea es un sitio web donde pegas el enlace de un Pin y te devuelve el archivo que Pinterest se reserva. Video, imagen fija o Pin animado, sea lo que sea el original.

No se instala nada. Lo abres igual que abres cualquier otra página, que es justo lo que hace falta en un teléfono donde el almacenamiento ya viene ajustado y una app más es una de sobra. La misma página sirve tanto en una laptop prestada del trabajo como en tu propio celular.

Pinpea devuelve el contenido de Pinterest en archivos MP4, GIF o JPG. Foto: Captura cedida por anunciante.

Qué ofrece Pinpea

No le estampa nada al archivo, así que lo que guardas es lo que mandas

Funciona en Android, iPhone, Windows y Mac sin app y sin registro

Descarga cuantos necesites, sin tope diario

El MP4 vuelve con la resolución que tenía al subirse, no una copia encogida

El JPG conserva la resolución completa, así se ven las costuras y el detalle del estampado cuando se lo enseñas a una costurera

Los Pines animados llegan como GIF, no como un video mudo

Los Idea Pins y los Story Pins también funcionan

Descarga también enlaces de perfil, de Answers, de compartir múltiple y de tablero

Guardar un video de Pinterest con Pinpea, paso a paso

Abre el Pin, toca la flecha de compartir y copia el enlace. Entra a pinpea.com desde tu navegador. Pega el enlace en el recuadro. Vista previa y descarga.

El archivo va a tu galería si estás en el teléfono, o a la carpeta de descargas si estás en una laptop. Solo alcanza Pines públicos, así que los tableros privados y el contenido que exige iniciar sesión quedan fuera.

SSSTikTok, un descargador de TikTok gratis y seguro

SSSTikTok, descargador de videos de TikTok Foto: Captura cedida por anunciante.

Qué ofrece SSSTikTok

SSSTikTok trabaja con el mismo principio, aplicado al problema contrario. TikTok te va a dar el video, pero no uno limpio, así que aquí el trabajo consiste en restar y no en conseguir acceso. Pegas el enlace y te devuelve el mismo clip con la marca quitada.

Lee el archivo original en lugar de volver a grabarlo, y por eso el resultado no se ve más borroso que lo que viste en la app. Muchos removedores recortan y recodifican, y se nota. Este conserva el encuadre completo en HD y, igual que Pinpea, corre como una página en tu navegador sin cuenta y sin instalar nada.

MP4 sin marca de agua, en la calidad HD original

Audio guardado aparte como MP3 cuando lo que quieres es el sonido y no el clip

Las publicaciones de fotos y las presentaciones también se descargan

Sin cuenta, sin app, sin límite de descargas

Se comporta igual en Android, iPhone, Windows y Mac

Cómo descargar un video de TikTok sin marca de agua

SSSTikTok, descargador de videos de TikTok Foto: Captura cedida por anunciante.

Toca compartir en el video y copia el enlace. Abre sssstik.com en tu navegador. Pega el enlace en el campo. Elige MP4 o MP3 y descarga.

Quien hace esto seguido termina agregando los dos sitios a la pantalla de inicio, donde se comportan como apps sin ocupar nada de almacenamiento.

Descargar con criterio

Guardar un archivo para consultarlo tú no tiene nada de malo. Republicar el video de otra persona como si lo hubieras grabado tú sí lo tiene, y los creadores se han vuelto rápidos para señalarlo. Si quieres compartir algo, pregúntale a quien lo hizo o dale el crédito.

Las dos herramientas son gratuitas y ninguna te pide datos personales. Conviene revisar eso antes de usar cualquier descargador, porque hay bastantes que quieren un registro y uno o dos permisos que no tienen nada que ver con guardar un video.