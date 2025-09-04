Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Para los habitantes de Salta, el clima durante la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025 se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en los 3.4°C, por lo que será un inicio de jornada fresco. A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que representa un respiro respecto a los días anteriores. La humedad rondará en un 47%, generando una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Entrada la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura máxima de 21.2°C. Los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad promedio de 22 km/h, adquiriendo mayor fuerza en algunos momentos. Aunque el riesgo de precipitaciones es bajo, el estado del tiempo en Salta recomienda mantener un abrigo a mano para cuando las temperaturas comiencen a declinar en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de septiembre de 2025

Este jueves, el amanecer en Salta será a las 08:03, mientras que el ocaso del sol ocurrirá a las 18:40. Se espera disfrutar de un total de aproximadamente 10 horas y 37 minutos de luz diurna.