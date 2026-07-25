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Megaproyecto bonaerense: proponen sumar subtes, teleféricos y trenes urbanos a esta ciudad clave

El proyecto es impulsado por la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Conocé todos los detalles del proyecto.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Proyecto para modificar el transporte público de La Plata.
Proyecto para modificar el transporte público de La Plata. Foto: Gentileza 0221.
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La Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata impulsa el Plan Integral de Transporte que promete revolucionar la capital bonaerense.

De qué trata el proyecto para transformar el transporte en La Plata

El proyecto contempla la incorporación de subtes, teleféricos y trenes urbanos livianos como parte de una profunda reorganización del tránsito y del transporte público.

La propuesta está planteada por etapas, con un plazo de ejecución de aproximadamente 20 años, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la región durante el próximo siglo.

La iniciativa surge para restringir el ingreso de los vehículos de mayor porte al área urbana más densamente poblada, con excepción de los colectivos urbanos.

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Proyecto para modificar el transporte público de La Plata.
Proyecto para modificar el transporte público de La Plata. Foto: Gentileza 0221.

También proponen trasladar la Terminal de Ómnibus de media y larga distancia a un sector de fácil acceso pero alejado del microcentro, para reducir la congestión vehicular.

Teleféricos urbanos: la innovadora alternativa para la movilidad platense

El plan incluye la creación de un sistema de transporte por cable, que conectaría transversalmente distintos sectores de la ciudad.

El recorrido inicial uniría la Estación Gambier con el centro comercial de Los Hornos y la zona de facultades, con la posibilidad de extenderse hasta el Puerto La Plata si se concreta una futura terminal de cruceros.

El rol de los subtes y trenes urbanos en el nuevo plan integral de transporte

Otro de los puntos que prometen revolucionar la ciudad es el fortalecimiento de la red ferroviaria mediante trenes de superficie que aprovechen las vías existentes del Tren Roca, la traza del Tren Universitario y nuevos ramales que conecten distintos sectores del partido.

Proyecto para modificar el transporte público de La Plata.
Proyecto para modificar el transporte público de La Plata. Foto: Gentileza 0221.

Por otro lado, la idea contempla la construcción de una red de subtes que atraviese las zonas de mayor densidad poblacional.

Entre los corredores previstos figuran uno que uniría la Estación de Trenes con la circunvalación por calle 1, pasando por el Hospital San Martín y distintas facultades; otro que recorrería la Diagonal 80 hasta Plaza Moreno y posteriormente se extendería hacia el Cementerio; y una tercera línea por debajo de la calle 7, desde Tolosa y Ringuelet hasta Villa Elvira, con conexión al Aeropuerto.

Proyecto para modificar el transporte público de La Plata.
Proyecto para modificar el transporte público de La Plata. Foto: Gentileza 0221.

Impacto urbano: cómo cambiaría el tránsito en la capital bonaerense

Los autores del proyecto sostienen que, ante el crecimiento del tránsito y el colapso de la infraestructura actual, resulta necesario planificar un sistema de transporte integrado que permita responder a las necesidades de movilidad para posicionar a La Plata como un nodo estratégico de conexión regional, nacional e internacional.

“La presente no es una propuesta definitiva, sino un planteo inicial, una base para discutir y elaborar entre todos el sistema que nos permita desarrollarnos armónicamente en un futuro próximo, intentando recuperar el espíritu fundacional de grandeza”, dice el documento.

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Matias Greisert
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