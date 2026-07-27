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El Tren San Martín se renueva: incorpora 7 coches con nuevos asientos, iluminación LED y mejoras en los frenos y motores

Además se repararon ventanas, pisos y se renovó la pintura. Los coches están en estapa de “acondicionamiento final”, indicó Trenes Argentinos.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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Renovación de coches en el Tren San Martín
Renovación de coches en el Tren San Martín Foto: Prensa Trenes Argentinos
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El Tren San Martín continúa con el proceso de mejora y renovación, e incorpora 7 nuevos coches que comenzarán a prestar servicio en los próximos días, anunció este lunes Trenes Argentinos.

El objetivo de le renovación, que se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, es aumentar la seguridad operacional de la línea y mejorar la calidad de la prestación.

Los 7 coches renovado de la formación que se incorporará a la línea, están actualmente en los talleres que la línea San Martín posee en Retiro, pasando por un “acondicionamiento final”, indicó la empresa.

Renovación del Tren San Martin.

La mejora de los trenes es parte del proceso de modernización de la línea San Martín que realiza la Secretaría de Transporte, y que incluye la adquisición de 3 locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vía y la señalización.

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Qué trabajos de hicieron en los coches renovados del Tren San Martín

Los trabajos que se ejecutaron sobre las unidades incluyeron:

  • Colocación de motores diésel totalmente nuevos en ambas salas de máquinas.
  • Readecuación del sistema de bogies en forma completa.
  • Mantenimiento del sistema de frenos y de los acoples automáticos y semi permanentes, de acuerdo a lo indicado por el fabricante, para fortalecer la seguridad operacional de la formación.

Adicionalmente, en cuanto al confort, se repararon las ventanas, el piso, se cambiaron los asientos, se modernizó el sistema de iluminación -pasando a tecnología LED- y se realizaron trabajos de pintura integral.

Renovación de coches en el Tren San Martín Foto: Prensa Trenes Argentinos
Renovación de coches en el Tren San Martín Foto: Prensa Trenes Argentinos

Actualmente, se continúan interviniendo 2 formaciones más (un total de 14 coches) que serán puestas íntegramente en valor y reincorporadas al servicio en las próximas semanas.

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Juliana Argañaraz
Juliana Argañaraz

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