Cursos gratis para jubilados en agosto: la lista completa y cómo anotarse desde el celular

Cursos gratis para jubilados en agosto 2026. Foto: PAMI

Durante agosto, los jubilados y adultos mayores cuentan con una nueva oportunidad para sumar herramientas útiles para la vida cotidiana sin pagar inscripción ni cuotas. A través de la plataforma Formando Capital Humano, se encuentran disponibles distintas propuestas de formación pensadas para mayores de 65 años, con contenidos simples, prácticos y accesibles.

La iniciativa apunta a reducir la brecha digital y facilitar que más personas puedan manejarse con autonomía en trámites, aplicaciones, herramientas financieras y canales de comunicación online. La modalidad es 100% virtual y asincrónica, por lo que cada participante puede avanzar a su propio ritmo desde una computadora, tablet o teléfono celular.

Uno de los puntos más atractivos es que no se requieren conocimientos previos. Los cursos están diseñados para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo digital, pero también para quienes ya usan el celular y desean mejorar su seguridad, organizar mejor sus archivos, aprender a usar billeteras virtuales o incluso conocer herramientas de inteligencia artificial.

Qué cursos gratis pueden hacer los jubilados en agosto

La oferta disponible para adultos mayores incluye capacitaciones vinculadas con tecnología, finanzas personales, comunicación digital, inclusión y desarrollo personal. Entre las alternativas más buscadas aparece “Descubriendo el Mundo Digital a Través del Celular”, disponible en nivel básico e intermedio, ideal para aprender funciones del teléfono, configuración de seguridad y organización de contenidos.

La iniciativa apunta a reducir la brecha digital y facilitar que puedan manejarse con autonomía en trámites. Foto: Prensa UNaB

También se destaca el curso “Billeteras Virtuales: El Futuro del Dinero”, una opción clave para quienes quieren aprender a realizar pagos, transferencias y operaciones digitales de forma más segura. En un contexto en el que cada vez más trámites y compras se resuelven desde el celular, esta capacitación puede convertirse en una herramienta concreta para evitar errores y prevenir estafas.

Otra propuesta de alto interés es “Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje”, pensada para acercar a los adultos mayores al uso de asistentes virtuales, búsquedas inteligentes y generación de textos. El objetivo es que comprendan de manera inicial cómo funcionan estas nuevas tecnologías y cómo pueden aplicarlas en tareas simples.

Tecnología, finanzas y redes sociales: las capacitaciones más útiles

Además de los cursos de celular, billeteras virtuales e inteligencia artificial, la plataforma ofrece “Economía Familiar: Planificación y Hábitos para la Organización Cotidiana”, orientado a mejorar la administración del dinero, armar presupuestos y ordenar ingresos y gastos del hogar.

Para quienes desean reforzar habilidades informáticas, también figuran “Microsoft Word Esencial: Habilidades Clave para el Trabajo y Estudio” y “Word: Más Allá de lo Básico - Nivel Intermedio”. Estas opciones permiten aprender a crear, editar y presentar documentos, una habilidad útil tanto para trámites personales como para actividades laborales, educativas o comunitarias.

Los adultos mayores que tienen un emprendimiento o quieren mejorar la difusión de un proyecto propio pueden optar por cursos como“¿Qué es WhatsApp Business?” y “Facebook para Emprendedores”. Estas capacitaciones están pensadas para aprender a comunicarse con clientes, mostrar productos, organizar mensajes y ganar visibilidad en redes sociales.

Cursos inclusivos y de desarrollo personal para adultos mayores

La propuesta no se limita a herramientas digitales. También incluye cursos orientados a la inclusión y la convivencia, como “Introducción a la Lengua de Señas Argentina - Nivel Básico”, una alternativa para incorporar nociones iniciales de comunicación gestual.

El objetivo es que comprendan de manera inicial cómo funcionan estas nuevas tecnologías y cómo pueden aplicarlas. Foto: PAMI

Otra capacitación disponible es “Buen Trato hacia las Personas Mayores”, enfocada en promover la autonomía, el respeto y una mirada positiva sobre el envejecimiento. Este tipo de contenidos busca fortalecer la participación activa de los adultos mayores y acompañar también a familias o personas cuidadoras.

Cómo anotarse a los cursos gratis para jubilados

La inscripción se realiza por internet desde la plataforma oficial Formando Capital Humano. Para comenzar, hay que ingresar al sitio web, crear un usuario o iniciar sesión, buscar la sección Adultos Mayores y seleccionar el curso de interés.

El sistema permite explorar las propuestas disponibles, revisar los contenidos y avanzar con la inscripción de manera online. Una vez completado el registro, el usuario puede acceder al aula virtual y cursar según sus tiempos, sin necesidad de trasladarse ni cumplir horarios fijos.

También hay guías y recursos gratuitos

Además de los cursos, la plataforma cuenta con recursos digitales complementarios. Entre ellos aparecen guías sobre home banking, generación de clave PIN para tarjeta de débito, instalación de aplicaciones bancarias, uso de Google Maps, prevención de accidentes en casa y aplicaciones para la comunicación auditiva accesible.

Con esta propuesta, los jubilados pueden incorporar conocimientos concretos para manejarse mejor en el día a día, realizar operaciones digitales con más confianza y aprovechar herramientas que ya forman parte de la vida cotidiana.