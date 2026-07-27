San Vicente es uno de los municipios con mayor crecimiento sostenido, según la UNLP Foto: Prensa

La Universidad Nacional de La Plata destacó a San Vicente entre los municipios con mayor crecimiento sostenido de la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas, destacó al distrito por su crecimiento sostenido durante la última década. El estudio identifica a San Vicente dentro del grupo de municipios “Líderes” de la provincia, impulsado por la construcción, el comercio y una planificación territorial que consolidó su expansión.

El trabajo, denominado “Cadenas Productivas en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires en la última década”, evaluó el comportamiento de 63 cadenas productivas en los 135 municipios bonaerenses entre 2016 y 2025. El estudio distingue a aquellos distritos que lograron crecer por encima del promedio provincial durante toda la década y, al mismo tiempo, sostener ese crecimiento en el último año relevado.

La expansión de barrios, loteos, viviendas, infraestructura y nuevos servicios generó un efecto multiplicador sobre distintos sectores de la economía local. Foto: Prensa

En ese reducido grupo de mejor desempeño aparece San Vicente, junto a otros municipios que lograron consolidar un proceso de expansión económica sostenido, convirtiéndose en uno de los distritos con mayor dinamismo de la provincia.

A diferencia de otros análisis basados únicamente en indicadores generales, el informe de la UNLP estudia el funcionamiento de las cadenas productivas que generan valor agregado en cada distrito, permitiendo identificar con mayor precisión cuáles son los motores reales del crecimiento económico local.

En el caso de San Vicente, el informe señala que el principal impulso proviene de la construcción y el comercio, actividades estrechamente vinculadas al fuerte crecimiento urbano registrado en los últimos años. La expansión de barrios, loteos, viviendas, infraestructura y nuevos servicios generó un efecto multiplicador sobre distintos sectores de la economía local.

Los investigadores destacan que este desempeño no responde a un hecho aislado, sino a un proceso sostenido de transformación. Entre los factores que explican el liderazgo del distrito mencionan el crecimiento demográfico, la disponibilidad de suelo para nuevos desarrollos, la conectividad con el área metropolitana y la planificación territorial que permitió acompañar la expansión con infraestructura y servicios.

El informe también resalta una característica distintiva de San Vicente respecto de otros municipios del conurbano bonaerense: mientras gran parte del primer cordón enfrenta dificultades por el retroceso de sectores industriales tradicionales, San Vicente logró crecer sin cargar con esas estructuras productivas en declive, consolidando una economía dinámica basada en nuevas inversiones y en el desarrollo urbano.

Este reconocimiento académico coincide con un proceso de transformación que atraviesa San Vicente desde hace casi siete años, bajo la gestión del intendente Nicolás Mantegazza. Durante ese período, el municipio impulsó una planificación estratégica del crecimiento, con importantes inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad, conectividad y desarrollo urbano, acompañadas por políticas públicas destinadas a generar las condiciones para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, la consolidación de San Vicente entre los municipios líderes de la provincia representa también un respaldo al rumbo adoptado por la gestión municipal. No es casualidad que, en las elecciones de 2023, Nicolás Mantegazza haya sido el intendente del Conurbano bonaerense con el mayor porcentaje de votos, reflejando el fuerte acompañamiento de la comunidad a un modelo de desarrollo que hoy también encuentra reconocimiento en un estudio elaborado por una de las universidades públicas más prestigiosas del país.

Asimismo, el informe sostiene que el próximo desafío será transformar ese crecimiento en una matriz económica cada vez más diversificada. En ese sentido, identifica oportunidades concretas para potenciar sectores como la logística, el transporte, el turismo y la radicación de nuevas actividades productivas, capaces de sostener el desarrollo en el largo plazo.

Dentro de ese escenario, el estudio menciona que proyectos estratégicos vinculados al desarrollo territorial y turístico permiten ampliar las perspectivas de crecimiento del distrito, fortaleciendo su capacidad para atraer inversiones, generar empleo y consolidar nuevas cadenas de valor.

La investigación fue dirigida por el economista Agustín Lodola y constituye uno de los relevamientos más completos sobre la evolución económica de los municipios bonaerenses, al analizar la dinámica productiva de toda la provincia durante los últimos diez años.

El reconocimiento de la UNLP ubica a San Vicente entre los municipios con mayor crecimiento sostenido de la provincia de Buenos Aires y constituye una validación académica e independiente del proceso de transformación que vive el distrito. Con una gestión que se acerca a los siete años al frente del municipio, San Vicente se consolida como uno de los principales polos de desarrollo del corredor sur bonaerense, combinando crecimiento urbano, planificación estratégica, inversión y una visión de largo plazo.