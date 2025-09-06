En medio de las sierras cordobesas: cómo es el restaurante que sirve platos gourmet hechos en barro

La carta sorprende y deleita con sus menús combinados con vinos boutique para cada ocasión, haciendo del convite un momento especial.

Los menús combinan carnes tiernas con vegetales de la zona y una variada carta de vinos Foto: Instagram @la_cala_restaurante_de_campo

A apenas 60 minutos de la ciudad de Córdoba Capital, existe un rincón donde el tiempo se aquieta. Se trata de La Cala Restaurante de Campo, un espacio que invita a disfrutar de la gastronomía en medio del aire puro y un ambiente vivo.

El restaurante está rodeado de paisajes serranos que acompañan a cada una de las personas que lo visitan. A medida que las ciudades van quedando atrás y las sierras ganan terreno, los sonidos del río cercano, los tonos verdes de las sierras y el aire fresco hacen que cada almuerzo se convierta en un descanso para el cuerpo y el espíritu.

Un lugar imperdible de Córdoba Foto: Instagram @la_cala_restaurante_de_campo

Está tan cerca de Los Reartes como de Villa General Belgrano, dos lugares increíbles de Córdoba. Es una ubicación estratégica entre dos de los destinos más buscados del valle. Allí, La Cala se convierte en la mejor excusa para combinar una salida gastronómica con paseos por pueblos pintorescos cargados de historia y tradiciones resguardados por las sierras.

El restaurante donde la comida y naturaleza se funcionan Foto: Instagram @la_cala_restaurante_de_campo

El salón, el ambiente, la gente y la comida hacen de la experiencia una vivencia única que invita a volver cuantas veces se pueda y quiera para seguir alimentando al corazón con los platos y la calidez de sus anfitriones. La experiencia comienza al entrar en un espacio donde la madera, la luz tenue y una salamandra encendida en los días fríos crean un ambiente íntimo. Cada detalle del salón está pensado para que los visitantes se sientan a gusto y, como en casa.

Cocina de autor al horno de barro

Cada plato se prepara en horno de barro, lo que aporta un sabor único y reconfortante. Carnes tiernas, panes recién horneados y verduras de estación son los protagonistas.

Platos gourmet hechos en barro Foto: Instagram @la_cala_restaurante_de_campo

Los sabores, sin duda, conectan con la tierra porque los ingredientes frescos y locales son parte de una propuesta gastronómica que respeta la esencia de la región. El comensal tiene la opción de elegir desde recetas tradicionales hasta creaciones con un toque gourmet. La carta sorprende y deleita con sus menús combinados con vinos boutique para cada ocasión, haciendo del convite un momento especial.