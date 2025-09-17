Gastronomía en Buenos Aires: cuánto sale un ojo de bife en Kansas en septiembre 2025

El restaurante es uno de los más destacados de CABA y siempre recibe excelentes reseñas. Cuánto sale comer en este mes.

El exclusivo restaurante Kansas. Foto: Instagram/@kansasgrill

Uno de los restaurantes más reconocidos de la Argentina, .Kansas, recibe mayormente buenas reseñas en Google Maps y recientemente se destacó la de una comensal que calificó con 5 estrellas y contó su experiencia en el sitio.

La visitante concurrió al local ubicado en Av. del Libertador 4625 a principios de este mes y su mensaje fue muy positivo. “Riquísimo todo y la atención de los chicos mil puntos”, escribió. Y además le dejó 5 puntos al restaurante, incluyendo el servicio, la comida y el ambiente.

Cuánto sale comer en Kansas

Además de la reseña, la comensal también adjuntó una foto del ticket final, con un total de $102.300:

Una Coca Zero: $4.900.

Una guarnición de brócoli: $11.500.

Dos aguas sin gas: $7.800.

Una limonada: $15.600.

Un ojo de bife (rib eye): $41.500 .

Una pechuga de pollo: $24.400.

Por su parte, la página web del restaurante tiene disponible el menú online y, según la reciente actualización, se pueden encontrar los siguientes platos:

Carnes y cerdos

Kansas Barbecue Pork Loin (bondiola ahumada con salsa barbacoa, con papas fritas): $33.500.

New York Strip 400 g (bife de chorizo a la leña, con papa rellena): $37.200.

Houston’s Barbecue Ribs 500 g (costillar de cerdo con barbacoa, con fritas y coleslaw o papa): $37.200.

Rib Eye Steak 400 g (ojo de bife a la leña con papas fritas): $39.500.

Filet Mignon (lomo a la leña con papa rellena): $41.000.

Hawaiian Steak 400 g (ojo de bife marinado en soja, ananá y jengibre, acompaado con puré): $41.000.

Cilantro Shrimp (brochette de langostinos con arroz, aceite de cilantro y espinaca a la crema): $32.500.

Fresh Grilled Salmon 300 g (salmón a la leña, con papas fritas): $37.500.

Cedar Plank Salmon 300 g (salmón al horno sobre tabla de cedro, glacé de mostaza, con papa rellena): $39.500.

Las especiales hamburguesas de Kansas. Foto: Instagram/@kansasgrill

Aves

Grilled Chicken Breast (pechuga deshuesada sin marinar a la leña, con brócoli al vapor): $23.200.

Barbecue Chicken (pechuga grillada con salsa barbacoa, acompañada con papas fritas): $24.300.

Kansas Chicken (pechuga con queso mixto, tomate y verdeo, con papas fritas): $25.400.

Tennessee Chicken and Friends (pechuga con barbacoa, jamón ahumado y queso, con papas fritas): $29.000.

Pastas

Greek Pasta (penne al dente, salsa de tomate, portobellos, ajo, albahaca, aceitunas, panceta, queso de cabra y alcaparras): $23.200.

Arizona Pasta (penne con salsa Alfredo, pollo, morrones y especias): $25.400.

Smoked Salmon Pasta (lingüini en crema con salmón ahumado, vino blanco, morrones y eneldo): $25.400.

Menú de pastas en Kansas. Foto: Instagram / kansasgrill.

Postres