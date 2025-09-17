Gastronomía en Buenos Aires: cuánto sale un ojo de bife en Kansas en septiembre 2025
Uno de los restaurantes más reconocidos de la Argentina, .Kansas, recibe mayormente buenas reseñas en Google Maps y recientemente se destacó la de una comensal que calificó con 5 estrellas y contó su experiencia en el sitio.
La visitante concurrió al local ubicado en Av. del Libertador 4625 a principios de este mes y su mensaje fue muy positivo. “Riquísimo todo y la atención de los chicos mil puntos”, escribió. Y además le dejó 5 puntos al restaurante, incluyendo el servicio, la comida y el ambiente.
Cuánto sale comer en Kansas
Además de la reseña, la comensal también adjuntó una foto del ticket final, con un total de $102.300:
- Una Coca Zero: $4.900.
- Una guarnición de brócoli: $11.500.
- Dos aguas sin gas: $7.800.
- Una limonada: $15.600.
- Un ojo de bife (rib eye): $41.500.
- Una pechuga de pollo: $24.400.
Por su parte, la página web del restaurante tiene disponible el menú online y, según la reciente actualización, se pueden encontrar los siguientes platos:
Carnes y cerdos
- Kansas Barbecue Pork Loin (bondiola ahumada con salsa barbacoa, con papas fritas): $33.500.
- New York Strip 400 g (bife de chorizo a la leña, con papa rellena): $37.200.
- Houston’s Barbecue Ribs 500 g (costillar de cerdo con barbacoa, con fritas y coleslaw o papa): $37.200.
- Rib Eye Steak 400 g (ojo de bife a la leña con papas fritas): $39.500.
- Filet Mignon (lomo a la leña con papa rellena): $41.000.
- Hawaiian Steak 400 g (ojo de bife marinado en soja, ananá y jengibre, acompaado con puré): $41.000.
- Cilantro Shrimp (brochette de langostinos con arroz, aceite de cilantro y espinaca a la crema): $32.500.
- Fresh Grilled Salmon 300 g (salmón a la leña, con papas fritas): $37.500.
- Cedar Plank Salmon 300 g (salmón al horno sobre tabla de cedro, glacé de mostaza, con papa rellena): $39.500.
Aves
- Grilled Chicken Breast (pechuga deshuesada sin marinar a la leña, con brócoli al vapor): $23.200.
- Barbecue Chicken (pechuga grillada con salsa barbacoa, acompañada con papas fritas): $24.300.
- Kansas Chicken (pechuga con queso mixto, tomate y verdeo, con papas fritas): $25.400.
- Tennessee Chicken and Friends (pechuga con barbacoa, jamón ahumado y queso, con papas fritas): $29.000.
Pastas
- Greek Pasta (penne al dente, salsa de tomate, portobellos, ajo, albahaca, aceitunas, panceta, queso de cabra y alcaparras): $23.200.
- Arizona Pasta (penne con salsa Alfredo, pollo, morrones y especias): $25.400.
- Smoked Salmon Pasta (lingüini en crema con salmón ahumado, vino blanco, morrones y eneldo): $25.400.
Postres
- Carrot Cake (torta de coco, nueces y canela con crema): $11.000.
- Key Lime Pie (tarta de lima con crema batida): $11.000.
- Apple Nut Cobbler (manzana, nueces, caramelo y helado de vainilla): $12.100.
- Kansas Cheesecake (estilo New York, crema y salsa de frambuesa): $14.700.