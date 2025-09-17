Una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires: cuánto sale el ojo de bife en La Cabrera, en septiembre de 2025

Ubicado en Palermo, este restaurante representa una de las opciones más elegidas por los turistas que desean probar la mejor carne argentina.

El ojo de bife en La Cabrera. Foto: Instagram @lacabrera_bsas

La Cabrera se consolidó como una de las parrillas más destacadas de Buenos Aires, reconocida por su propuesta de carnes de primera calidad y un ambiente que combina lo clásico con lo moderno. Su fama trascendió fronteras y la convirtió en un lugar de visita obligada tanto para turistas como para porteños que buscan una experiencia gastronómica completa alrededor del ritual del asado argentino. Por todo eso y más, no es de los lugares más accesibles en la ciudad.

Con las carnes como protagonistas, con el apartado especial para el ojo de bife, esta parrilla se lleva grandes elogios y su precio muchas veces demuestra que no es un sitio para todo público.

La mejor materia prima en La Cabrera. Foto: Instagram @lacabrera_bsas

Días atrás, una mujer compartió su experiencia en Google Maps y detalló lo que pidió y cuánto gastó. Primero dejó ver que el valor del cubierto por cada comensal era de $3.900, por lo que sumaban $7.800 entre dos. Siguiendo con la entrada, pidieron una burrata sobre tomate deshidratado, alcaparras y palta con polvo de aceitunas negras, que tenía un precio de $22.400.

Luego, como plato principal optaron por un ojo de bife large de 600 gramos, con un costo de $62.500. Además, para tomar, eligieron una copa de vino Trapiche Reserva Malbec y un agua sin gas. Al mostrar el ticket final, la mujer dejó ver que gastaron un total de $121.700.

Las especialidades de La Cabrera

Su plato estrella obviamente es la carne, pero el menú no termina ahí: ofrece entradas como chorizo o morcilla, una gran variedad de empanadas típicas del país y opciones de provoleta, como la acompañada con tomates secos y prosciutto.

Además de las pastas, ensaladas y guarniciones; la carta presenta diferentes especialidades de asado, bife de chorizo, entraña o pechugas de pollo.

Si bien su especialidad son las carnes a la parrilla, los postres no se deben saltear: son un verdadero manjar.