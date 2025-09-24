La parrilla libre de Almagro que combina calidad, cantidad y precio amigo ideal para un almuerzo

Este sitio es reconocido por sus platos abundantes, sin límites y por ser un restaurante con precios únicos.

Parrilla "El Gran Mosquito". Foto: Instagram/elgranmosquitoparrilla

Una buena parrilla libre y de calidad es difícil de encontrar en Buenos Aires, además de platos abundantes y precios razonables. Sin embargo, en CABA, en el corazón del barrio de Almagro, hay una opción que logra combinar todos estos elementos.

Se trata de El Gran Mosquito, un restaurante que se convirtió en referencia para quienes buscan un menú sin límites y no gastar mucho dinero.

Parrilla "El Gran Mosquito". Foto: Instagram/elgranmosquitoparrilla

Dónde queda y qué ofrece la parrilla

El Gran Mosquito está ubicado en Juan Domingo Perón 4499, y es reconocido por ser un bodegón que le ofrece a sus clientes la tradición argentina del asado. La parrillada ofrece un menú amplio y variado que deja satisfecho a cualquier paladar.

Parrilla "El Gran Mosquito". Foto: Instagram/elgranmosquitoparrilla

Según una publicación desde la cuenta de Tiktok @bodegonero, esta parrilla libre incluye:

Entrada: empanada de carne frita

Cortes: chorizo, morcilla, provoleta, riñón, chinchulín, asado, vacío, pollo, bondiola y lechón

Acompañamientos: papas fritas, ensaladas

Bebida: entre 500 y 700 cc (según elección)

Postre incluido

Cabe resaltar que los platos son libres y se pueden repetir sin límites, lo que lo convierte en un sitio ideal para los más hambrientos.

Parrilla "El Gran Mosquito". Foto: Instagram/elgranmosquitoparrilla

Horarios y cuánto cuesta comer en El Gran Mosquito

En El Gran Mosquito, según las reseñas de los comensales en Google Maps, el precio varía entre $30.000 y $35.000 por persona. Para muchos, este precio es ideal ya que el restaurante combina calidad, cantidad y buen servicio.

Los horarios de atención de El Gran Mosquito son:

Miércoles a sábados: de 20:00 a 00:00 h.

Domingos al mediodía: de 12:00 a 15:30 h.

El furor del pistacho llega a los asados: cómo es la “morcilla Dubai”

El furor por el chocolate Dubai alcanzó a distintos productos, como helados y alfajores. Sin embargo, la innovación no se detiene y esta vez llegó a la parrilla: se trata de una llamativa combinación entre la morcilla y el pistacho.

Una marca dedicada a la producción de carnes y chacinados presentó en sus redes sociales un producto que generó gran polémica: la morcilla Dubai.

La aparición de la morcilla Dubai genera polémica en redes. Foto: Instagram

Según describen en los posteos, se trata de una elaboración “exclusiva, intensa, única” de El Mercedino. Y agregaron que es una “morcilla artesanal con pistachos”, con un sabor “suave y exótico”.

De todos modos, todavía no se conocieron detalles acerca de precios. “Probala hoy y descubrí por qué todos hablan de la morcilla más gourmet del país”, escribieron en la publicación, a modo de invitación para pasar por sus sucursales.

La marca El Mercedino cuenta con seis locales, distribuidas en Mar del Plata. Cabe recordar que el posicionamiento del pistacho llegó por la aparición del chocolate, aunque después se extendió a distintas versiones de alfajores y helados, principalmente.