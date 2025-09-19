Una parrilla del conurbano se volvió viral por su choripán de 1,20 metros: cuánto sale y cómo llegar desde CABA

Además del famoso “chori XXL”, que ya es furor en redes sociales por su tamaño y sabor, la parrilla ofrece cortes de carne, pastas y postres gigantes ideales para compartir en familia o con amigos.

Furor por la parrilla que vende un choripán de más de un metro. Foto: Redes sociales.

La tradición parrillera argentina suma una propuesta que no pasó desapercibida en redes sociales: un choripán de 1,20 metros de largo que se ofrece en una histórica parrilla de la zona oeste del conurbano bonaerense.

La iniciativa corresponde a La Casa de Coco, ubicada en Ituzaingó, sobre la colectora norte de la Autopista del Oeste, un restaurante con más de 30 años de trayectoria que se autodenomina el “rey de la estaca”.

La parrilla que sorprende con choripanes de más de 1 metro de largo. Video: Instagram / lacasadecocoleloir.

Su fama se consolidó con preparaciones a gran escala, como corderos, chivitos y lechones cocinados lentamente al fuego, además de postres gigantes, entre ellos un flan de más de un kilo que también se hizo viral en redes sociales gracias a influencers que se dedican a encontrar estos sitios distintivos.

Esta vez, la apuesta fue llevar el clásico choripán a otra dimensión. El producto mide 1,20 metros de largo, se sirve con chimichurri y salsa criolla y cuesta $30.000, un precio pensado para que varias personas puedan compartir la experiencia.

“Porque si algo nos faltaba para ser los mejores era vender tremendo choripán con mucha criolla y mucho chimi”, publicaron desde la cuenta oficial de la parrilla en Instagram. La repercusión fue inmediata: miles de usuarios reaccionaron con entusiasmo y comentarios como “Nueva necesidad desbloqueada, y encima en el oeste” o “Mi país, mi parrilla”.

La parrilla que sorprende con choripanes de más de 1 metro de largo. Foto: Instagram / lacasadecocoleloir.

El local, situado en la calle Manuel Gómez Carrillo 3876, en la localidad de Ituzaingó, abre todos los días en doble turno, de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00 horas. Además del chori XXL, mantiene una amplia carta que incluye cortes de carne a la parrilla, ensaladas y pastas caseras.

Cómo llegar a “La Casa de Coco” en Ituzaingó, Buenos Aires

Opciones de transporte

1. En auto / remis / Uber

Viaje directo: aproximadamente 30-40 minutos dependiendo del tráfico desde CABA hacia Ituzaingó.

Costo estimativo: un Uber X puede costar alrededor de $18.000 (puede variar bastante según punto de partida, hora del día, congestión).

2. En transporte público

Tomar tren: se puede usar la línea que conecta Once con Ituzaingó (línea Sarmiento), lo que toma alrededor de 50-60 minutos.

Después del tren, es necesario acercarse hasta la calle Mansilla, donde será necesario tomar un colectivo (línea 395 B° Santa Cecilia - Est. Castelar) para acercarse al cruce que conecta con la parrilla.

Datos útiles