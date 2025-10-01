Aumentos en el transporte público: cuánto cuesta viajar por mes en colectivo, tren o subte durante octubre 2025

Tras conocerse las subas en colectivos y subtes, hay más gastos para los bolsillos. Conocé todos los precios, en la nota.

Colectivo, transporte público. Foto: NA

El inicio de octubre 2025 trajo una serie de aumentos, entre los que aparece el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con la suba en colectivos y subtes, se da un nuevo golpe para los bolsillos, por lo que resulta fundamental saber los costos mensuales que puede representar viajar.

Una persona que se traslada en transporte público a su trabajo tiene que tomarse, al menos dos veces por día algún medio, que puede ser tren, colectivo o subte. Por esto mismo, se pueden hacer cálculos para conocer los montos que se van por mes en traslados.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Cuánto cuesta viajar en transporte público durante octubre 2025

Por ejemplo, una persona que viaja de lunes a viernes en colectivo, tiene que realizar 22 viajes de ida y 22 de vuelta durante el mes de octubre. Cabe recordar que no se cuenta el viernes 10, que será feriado en Argentina.

En este contexto, 44 viajes en colectivo en CABA están entre $24.047,75 y $30.918,80. En servicios provinciales de Buenos Aires, los 44 traslados se ubican entre $24.218,48 y $33.202,84. Por último, los de jurisdicción nacional tienen un costo de entre $19.844,44 y $27.207,40.

Colectivos. Foto: NA.

Cabe recordar que estos precios corresponden a viajes abonados con Tarjeta SUBE registrada, lo que ofrece un descuento con respecto a las tarifas de las tarjetas sin nominar.

Para trasladarse en tren, la cantidad de viajes es la misma. Sin embargo, los precios para trasladarse abonando con la SUBE registrada varían entre $12.320 y $19.800, dependiendo de la distancia.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

Por último, el subte resulta el más costoso, aunque puede ayudar a ganar tiempo a la hora de viajar. En 44 viajes mensuales, tiene un costo $29.356,80. Cabe recordar que este precio corresponde a los descuentos por cantidad de recorridos realizados en 30 días, por lo que una vez que se cruza la línea de 40, el precio por cada uno es de $667,20.

Trenes

Con SUBE registrada

Sección 1: $280,00.

Sección 2: $360,00.

Sección 3: $450,00.

Sin SUBE registrada

Sección 1: $560,00.

Sección 2: $720,00.

Sección 3: $900,00.

Efectivo

Sección 1: $900,00.

Sección 2: $900,00.

Sección 3: $900,00.

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, con o sin SUBE registrada

0 a 3 km: $546,54.

3 a 6 km: $608,85.

6 a 12 km: $655,76.

12 a 27 km: $702,70.

Colectivos de la provincia de Buenos Aires

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $550,42.

3 a 6 km: $612,40.

6 a 12 km: $660,02.

12 a 27 km: $707,35.

Más de 27 km: $754,61.

Sin SUBE registrada

0 a 3 km: $874,66.

3 a 6 km: $976,44.

6 a 12 km: $1.050,35.

12 a 27 km: $1.124,93.

Más de 27 km: $1.198,60.

Tarifa social

0 a 3 km: $247,50.

3 a 6 km: $275,85.

6 a 12 km: $297,01.

12 a 27 km: $318,53.

Más de 27 km: $339,19.

Colectivos nacionales

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $451,01.

3 a 6 km: $502,43.

6 a 12 km: $541,13.

12 a 27 km: $579,87.

Más de 27 km: $618,35.

Sin SUBE registrada

0 a 3 km: $717,11.

3 a 6 km: $798,86.

6 a 12 km: $860,40.

12 a 27 km: $921,99.

Más de 27 km: $$983,18.

Subte

Con SUBE registrada

1 a 20 viajes: $1112.

21 a 30 viajes: $889,60.

31 a 40 viajes: $778,40.

41 viajes en adelante: $667,20.

Con SUBE no registrada