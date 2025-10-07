Eduardo Constantini compró el terreno donde hoy funciona el Portal Palermo: ¿qué pasará con el Jumbo y el shopping?

Sobre la Avenida Bullrich, más de cuatro hectáreas quedaron en manos de la desarrolladora Consultatio S.A. Los detalles.

Actualmente, el predio está ocupado por el centro comercial. Foto: Portal Palermo.

La empresa Consultatio, propiedad de Eduardo Costantini, se adjudicó el predio donde hoy funciona el complejo comercial Portal Palermo, que había sido puesto a la venta por el Gobierno. La desarrolladora se impuso en la subasta con una oferta de 127 millones de dólares por los 42 mil metros cuadrados que posee el terreno.

Si bien el destino final del terreno dependerá de los permisos urbanísticos que otorgue la Ciudad, se prevé que allí se impulse un proyecto de gran escala y uso mixto, que combine espacios residenciales, comerciales y posiblemente hoteleros. El contrato de concesión de los locales de Easy y Jumbo, que actualmente ocupan el lugar, vence en 2026.

El gobierno vendió el predio donde funciona el shopping Portal Palermo Foto: NA

El terreno actualmente ocupado por el centro comercial Portal Palermo, administrado por Cencosud, deberá ser entregado en un plazo máximo de diez meses a partir de la adjudicación, según lo estipulado en los pliegos de la subasta. Durante ese período se llevará adelante una transición operativa destinada a garantizar el funcionamiento del complejo mientras se concreta el traspaso.

Aunque el contrato de concesión vence en 2026, se acordó una entrega anticipada mediante un esquema que contemple un retiro gradual y ordenado de las instalaciones. Cencosud continuará al frente de la operación hasta que finalice el proceso de desocupación definitiva.

Un golpe duro para Cencosud

La empresa chilena, que compitió en la subasta sin lograr adjudicarse el predio, mantiene una fuerte presencia en Argentina desde hace más de cuatro décadas, con más de 300 supermercados, tiendas para el hogar (Easy y Blaisten) y centros comerciales en todo el país.

En los últimos meses, Cencosud concretó la compra de las cadenas mayoristas Makro y Basualdo por 122,5 millones de dólares y abrió una nueva tienda Jumbo en la Ciudad de Buenos Aires.

Resta definir ahora qué estrategia adoptará la compañía respecto de los locales que ocupa sobre Avenida Bullrich, dentro del predio recientemente adjudicado a Consultatio.