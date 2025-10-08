Murió la “salchicha” y la “hamburguesa”: por qué estos términos pueden quedar prohibidos

Se trata de un proyecto de ley que tiene la intención de prohibir el uso de estos términos en productos veganos, es decir, que no tengan carne. Los detalles.

Tras un proyecto de ley que avanzó en el Parlamento Europeo. Foto: Iryna Kushnarova

Una sorpresiva situación se dio en la sesión del Parlamento Europeo del 8 de octubre. En el recinto, se votó a favor de un proyecto de ley que prohibirá utilizar los términos “salchicha”, “hamburguesa” o “filete” para productos veganos, es decir, que no tengan carne.

Los diputados europeos apoyaron por 355 votos contra 247 un proyecto de ley de la derecha que quiere prohibir denominaciones como “filete vegetal” o “hamburguesa vegana”, con el fin de evitar una “confusión” con los productos cárnicos, según informó el sitio DW.

La prohibición se basó en que los términos "salchicha" o "hamburguesa" están asociados a productos de carne. Foto: Cuenta de Twitter Wall Street Wolverine

La Asociación Francesa de Ganaderos y Productores de Carne Interbev celebró la votación e indicaron que las alternativas vegetales “confunden las referencias y debilitan el reconocimiento de un producto bruto y 100% natural”.

Por otro lado, organizaciones de consumidores expresaron su decepción con el resultado de la votación. “Casi el 70% de los consumidores europeos entienden estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos”, afirmó Irina Popescu, responsable de alimentos en la Oficina Europea de Uniones de Consumidores.

Qué tiene que pasar para que se efectivice el proyecto de ley

Debe ser negociada con los 27 Estados miembros. Según la diputada Céline Imart, autora del texto adoptado el miércoles, la medida “se trata de transparencia y claridad para el consumidor y del reconocimiento al trabajo de nuestros ganaderos”, por lo que se esperan novedades al respecto de este proyecto de ley que causó todo tipo de reacciones.