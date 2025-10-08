Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima y alerta

Este miércoles, el clima será un punto destacado en Corrientes. Durante la mañana, se presentará parcialmente nublado con temperaturas mínimas en torno a los 8.2°C. La humedad alcanzará el 89%, y aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, el clima estará fresco y con vientos que podrían llegar a los 23 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, el tiempo seguirá parcialmente nublado con temperaturas máximas que alcanzarán hasta 18.8°C. Los vientos seguirán presentes, pero más leves, rondando los 12 km/h. Hacia la noche, la visibilidad mejorará, asegurando un cielo relativamente despejado.

Observaciones astronómicas

Este miércoles 8 de octubre de 2025, el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Además, la fase lunar es cuarto menguante, proporcionando condiciones óptimas para la observación nocturna del cielo de Corrientes.