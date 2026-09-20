Apagón en el AMBA: miles de familias están sin luz y hay complicaciones de tránsito por semáforos fuera de servicio

Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.

Un apagón afecta a gran parte de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche de este sábado y dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico. El corte también generó importantes complicaciones de tránsito debido a que varios semáforos dejaron de funcionar en distintos puntos de la zona afectada.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las causas del apagón ni el horario estimado para la normalización del servicio.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el alcance del corte y las zonas alcanzadas.

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