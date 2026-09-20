comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Apagón en el AMBA: miles de familias están sin luz y hay complicaciones de tránsito por semáforos fuera de servicio

Un corte de luz afecta a gran parte de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche de este sábado 19 de septiembre. También se registran complicaciones en el tránsito.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Apagón masivo en el AMBA.
Apagón masivo en el AMBA. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un apagón afecta a gran parte de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche de este sábado y dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico. El corte también generó importantes complicaciones de tránsito debido a que varios semáforos dejaron de funcionar en distintos puntos de la zona afectada.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las causas del apagón ni el horario estimado para la normalización del servicio.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el alcance del corte y las zonas alcanzadas.

Noticia en desarrollo.

Cortes de luzApagónAMBA
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Fin de semana complicado para el tránsito en Buenos Aires:estos son los horarios y cortes por la Marcha de la Bronca y la Maratón

    Fin de semana complicado para el tránsito en Buenos Aires: estos son los horarios y cortes por la Marcha de la Bronca y la Maratón

  2. Maratón de Buenos Aires 2026:todos los cortes de tránsito, horarios y calles afectadas este domingo 20 de septiembre

    Maratón de Buenos Aires 2026: todos los cortes de tránsito, horarios y calles afectadas este domingo 20 de septiembre

  3. La nueva app gratuita para viajar por el AMBA:muestra colectivos, trenes y subtes en tiempo real

    La nueva app gratuita para viajar por el AMBA: muestra colectivos, trenes y subtes en tiempo real

  4. La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus:el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

    La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus: el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

  5. Impactante choque y vuelco en Avenida Callao y Mitre:dos heridos y corte total de tránsito en pleno centro porteño

    Impactante choque y vuelco en Avenida Callao y Mitre: dos heridos y corte total de tránsito en pleno centro porteño
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027:“Cuenten conmigo”

Marcha de la Bronca:dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

¿Por qué Karina evalúa no viajar con Javier Milei a Estados Unidos? La agenda que la retiene en Argentina

Política

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Presupuesto 2027: cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Internacionales

Trump endurece la presión contra Rusia:sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Trump endurece la presión contra Rusia: sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Explosiones cerca del aeropuerto, tensión y un aviso desesperante:el ataque contra Arabia Saudita en medio del conflicto con los hutíes

Impresionante video:el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness