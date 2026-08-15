Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026: fechas, horarios y recorrido confirmado

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján ya tiene cronograma confirmado. Foto: NA

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján tiene cronograma confirmado. La tradicional caminata, que cada año reúne a miles de fieles en uno de los eventos religiosos más convocantes de la Argentina, se desarrollará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. El recorrido unirá la Ciudad de Buenos Aires con la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Como en cada edición, la peregrinación comenzará en el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. Desde allí, se recorrerán cerca de 60 kilómetros hasta el templo ubicado en la ciudad de Luján, atravesando distintas localidades del oeste del conurbano bonaerense.

En esta oportunidad, la caminata estará marcada por el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una invitación a vivir la peregrinación como un espacio de encuentro, solidaridad y fraternidad.

Peregrinación a Luján. Foto: NA

A qué hora empieza la Peregrinación a Luján

La actividad comenzará de manera oficial a las 10 de la mañana del sábado 3 de octubre, cuando la imagen peregrina de la Virgen parta desde Liniers.

Cabe señalar que no existe un único horario de salida, sino que durante la mañana y parte de la tarde se irán incorporando grupos parroquiales, familias y peregrinos que realizarán el recorrido a distintos ritmos.

Como suele suceder, la mayoría llegará a Luján entre la madrugada y la mañana del domingo. Todo dependerá de , según las pausas y el tiempo de marcha de cada participante.

Cuál es el recorrido de la Peregrinación a Luján

El recorrido mantendrá el trazado habitual. Después de dejar atrás Liniers, los caminantes pasarán por:

Morón

Merlo

Moreno

Francisco Álvarez

General Rodríguez

Finalmente, ingresarán a la ciudad de Luján para completar el trayecto.

Peregrinación a Luján. Foto: NA

Asistencia durante la caminata y misa central en Luján

A lo largo de todo el recorrido habrá puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual para asistir a los peregrinos. Estos espacios funcionarán con el trabajo de voluntarios, instituciones y municipios ubicados sobre la traza de la caminata.

Los puntos de asistencia estarán preparados para brindar agua, primeros auxilios y atención ante molestias habituales durante la peregrinación, como ampollas, contracturas, cansancio extremo o cuadros de deshidratación. Desde la organización también recomiendan usar calzado cómodo y ya amoldado, llevar ropa adecuada para caminar varias horas y sumar abrigo para la noche, cuando las temperaturas suelen bajar.

La peregrinación concluirá frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde la llegada de fieles se intensificará desde la madrugada del domingo. La misa central será a las 7 del domingo 4 de octubre y marcará uno de los momentos más convocantes de esta histórica expresión de fe, que desde hace más de cinco décadas reúne a cientos de miles de personas de distintos puntos del país.