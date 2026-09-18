La nueva app gratuita para viajar por el AMBA: muestra colectivos, trenes y subtes en tiempo real

IrlOx, la nueva aplicación para el transporte público. Foto: IrlOx.

Una nueva aplicación gratuita busca facilitar los viajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al reunir en un mismo lugar información sobre colectivos, trenes y subtes. La herramienta permite consultar recorridos, horarios, demoras y desvíos, además de acceder a mapas interactivos y seguimiento en vivo.

Se trata de IrlOx, una plataforma disponible para celulares Android a través de Google Play. Su principal objetivo es simplificar la consulta de información que habitualmente se encuentra distribuida entre diferentes aplicaciones y sitios oficiales de transporte.

La aplicación permite corroborar cuándo llegan los trenes. Foto: NA.

Cómo funciona IrlOx, la nueva aplicación de transporte

IrlOx reúne datos de las principales redes de transporte del AMBA y permite conocer el estado del servicio desde una misma pantalla. Una de sus funciones más destacadas es la consulta de arribos en tiempo real.

Al seleccionar una parada o estación, el usuario puede saber cuántos minutos faltan para la llegada del próximo colectivo o tren, una herramienta especialmente útil para planificar los viajes y reducir los tiempos de espera.

La aplicación también permite guardar paradas y estaciones favoritas, consultar recorridos completos y utilizar la ubicación del teléfono para identificar los puntos de transporte más cercanos.

De esta manera, quienes se movilizan diariamente por el AMBA pueden acceder rápidamente a información sobre las opciones disponibles para llegar a destino.

La app permite hacer el seguimiento de los colectivos. Foto: NA

IrlOx permite seguir colectivos, trenes y subtes en tiempo real

Otro de los principales atractivos de IrlOx son sus mapas interactivos, que permiten visualizar la ubicación en vivo de colectivos y trenes y conocer con mayor precisión cómo se desarrolla el recorrido.

En el caso del subte, la plataforma incluye el mapa completo de la red y permite consultar sus distintas líneas y estaciones.

La cobertura contempla los trenes Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Tren de la Costa, además de las líneas de subte A, B, C, D, E, H y Premetro.

La información centralizada puede resultar especialmente útil para quienes necesitan combinar diferentes medios de transporte durante un mismo viaje.

Alertas sobre demoras, interrupciones y desvíos

IrlOx también permite consultar el estado del transporte y detectar posibles inconvenientes antes de comenzar un recorrido. La aplicación puede mostrar si una línea de tren o subte funciona con normalidad, registra demoras o se encuentra interrumpida.

También permite chequear el arribo del subte. Foto: Ciudad de Buenos Aires

En el caso de los colectivos, también ofrece información sobre desvíos y modificaciones de recorridos que puedan alterar el trayecto habitual. Así, los usuarios pueden revisar las condiciones del servicio antes de salir de sus casas o durante el viaje y anticiparse a posibles cambios.

La propuesta apunta a concentrar en una única herramienta buena parte de la información necesaria para movilizarse por el AMBA, con funciones de seguimiento en vivo, mapas, favoritos y alertas para facilitar la planificación cotidiana de los viajes.