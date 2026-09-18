Fin de semana complicado para el tránsito en Buenos Aires: estos son los horarios y cortes por la Marcha de la Bronca y la Maratón

Corte de tránsito

Este fin de semana habrá importantes modificaciones en el tránsito porteño por dos eventos de gran convocatoria. El sábado 19 de septiembre se realizará la Marcha de la Bronca, que tendrá su concentración principal en Plaza Congreso y avanzará hacia Plaza de Mayo, mientras que el domingo 20 se llevará a cabo la Maratón de Buenos Aires, con un recorrido de 42 kilómetros por distintos puntos de la Ciudad.

Los operativos contemplan cortes y restricciones en diferentes avenidas y calles, con interrupciones que comenzarán desde la madrugada en algunos sectores y se extenderán hasta pasado el mediodía.

Marcha de la Bronca: recorrido y horarios

La concentración está prevista para las 15:30 en el Congreso, mientras que a las 16 las columnas comenzarán a avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.

La cabecera de la movilización se concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y San José. El recorrido principal será por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, y en caso de que sea necesario, algunas columnas podrían desplazarse por Diagonal Norte y Diagonal Sur.

Entre las organizaciones que participarán, se encuentran agrupaciones de izquierda, organizaciones piqueteras independientes, sindicatos combativos, grupos estudiantiles, organismos de derechos humanos, asambleas ambientales y territoriales y artistas.

Estos serán los cortes por la Marcha de la Bronca de este sábado 18 de septiembre. Foto: Canal 26

Cortes de tránsito del sábado por la Marcha de la Bronca

El operativo de seguridad estará concentrado principalmente en el área de Congreso, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la aplicación del protocolo antipiquetes en las zonas involucradas y el refuerzo de las vallas.

Los principales puntos a tener en cuenta serán:

Avenida de Mayo y San José: concentración de la cabecera de la movilización desde las 15.

Plaza Congreso: concentración principal desde las 15:30.

Avenida de Mayo: las columnas avanzarán hacia Plaza de Mayo desde las 16.

Plaza de Mayo: destino final de la movilización y lugar previsto para la lectura de un documento unitario y el cierre musical.

Diagonal Norte y Diagonal Sur: podrían utilizarse como vías alternativas para el desplazamiento de las columnas, de acuerdo con el desarrollo de la movilización.

La Resolución 943/2023 establece que las fuerzas federales pueden intervenir ante bloqueos del tránsito en determinadas circunstancias. Desde el Gobierno también anticiparon un operativo reforzado en los puntos donde se concentre la protesta.

La Marcha de la Bronca se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre. Foto: Noticias Argentinas

Maratón de Buenos Aires: a qué hora empieza y por dónde pasa

El domingo 20 de septiembre será el turno de la Maratón Internacional de Buenos Aires, que tendrá una distancia de 42 kilómetros y contará con 16.384 corredores de 64 países.

La largada está prevista para las 7 de la mañana en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, mientras que las instalaciones para los participantes comenzarán a funcionar desde las 5. El circuito atravesará zonas de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca.

El operativo comenzará antes de la largada y se extenderá hasta las primeras horas de la tarde, con interrupciones totales o momentáneas en distintos puntos del recorrido. La competencia tendrá participación de atletas de elite de Kenia, Etiopía y Ruanda, además de corredores argentinos y extranjeros.

Cortes de tránsito del domingo por la Maratón de Buenos Aires

Autopista Illia: accesos y egresos cerrados entre las 7 y las 14.

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las vías del ferrocarril Mitre y Dorrego: afectada desde el sábado a las 22 hasta el domingo a las 14.

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble: corte desde el sábado a las 9 hasta el domingo a las 14.

Carlos Pellegrini, entre Corrientes y Lavalle: corte entre las 4 y las 14 del domingo.

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón: corte entre las 3 y las 14.

Mariquita Sánchez de Thompson, entre Avenida de los Italianos y Avenida Intendente Hernán Giralt: corte desde las 0 hasta las 14.

Resto del circuito de la maratón: habrá interrupciones momentáneas y sucesivas entre las 4 y las 13:30, a medida que avance la competencia.

Por las características del circuito, las restricciones podrán modificarse de manera progresiva durante la mañana a medida que los corredores atraviesen los distintos sectores de la Ciudad.

Maratón de Buenos Aires. Foto: Graciela Zanitti | iloverunn.com.ar

Qué es la Marcha de la Bronca y cuáles son sus reclamos

La movilización reunirá a organizaciones de izquierda, agrupaciones piqueteras, sectores sindicales, estudiantes, jubilados, organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales. La convocatoria también tendrá réplicas en más de 30 ciudades del país.

Entre los principales reclamos, aparecen los salarios y las jubilaciones, los despidos, el endeudamiento de las familias, las tarifas de los servicios públicos y el rechazo a distintas medidas del Gobierno nacional.

Las organizaciones también reclaman la aplicación de las leyes aprobadas por el Congreso vinculadas con la emergencia pediátrica, la discapacidad y el financiamiento universitario, además de cuestionar el cierre del programa Volver al Trabajo que afecta a unos 900.000 beneficiarios según los organizadores. Otro de los ejes será el reclamo para que la CGT y las centrales sindicales convoquen a una huelga general y establezcan un plan de lucha.

Myriam Bregman

La Coordinadora Sindical Clasista concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao y luego se movilizará hacia Plaza de Mayo. En tanto, la cabecera de la marcha estará integrada por organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y socioambientales, la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles y, posteriormente, organizaciones de trabajadores y fuerzas políticas.

En Plaza de Mayo se prevé la lectura de un documento unitario y un cierre musical. Entre los artistas que adhirieron aparecen Miguel Cantilo, autor de la canción La marcha de la bronca, además de los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán y las bandas Bersuit y Los Gardelitos, entre otros.

Entre la movilización del sábado y la maratón del domingo, distintas zonas de la Ciudad tendrán restricciones durante buena parte del fin de semana. Para quienes deban circular por el centro, Palermo, Recoleta, Puerto Madero, La Boca o los alrededores de las zonas de largada y llegada, será importante contemplar los horarios de los cortes y posibles desvíos.