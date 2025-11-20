Sin sartén ni fritura y súper esponjosos: cómo hacer los mejores buñuelos de espinaca en microondas o freidora de aire

Receta fácil y rápida para que salgan livianos, crocantes y llenos de sabor con muy pocos ingredientes.

Buñuelos de verdura. Foto: Instagram @valerlich

Los buñuelos de espinaca son una forma deliciosa y tradicional de sumar verduras a la dieta. Aunque habitualmente se preparan fritos, existe una alternativa mucho más práctica, rápida y liviana, que no requiere usar sartén ni aceite.

Esta receta casera se puede tener lista en solo 5 minutos, ideal para una cena liviana, una merienda saludable o una vianda rápida, sin ensuciar de más. Los ingredientes básicos son espinaca cocida, huevo, harina o avena y algunos condimentos al gusto.

Buñuelos de espinaca. Foto Instagram @dolliirigoyen

El secreto está en cocinarlos en el microondas, la freidora de aire o el horno, métodos que acortan el tiempo de preparación y reducen las calorías, sin sacrificar el sabor ni la textura tradicional de los buñuelos.

Receta de buñuelos de espinaca saludables

Ingredientes para 6 unidades aproximadamente



1 taza de espinaca cocida y picada (puede ser espinaca también)



1 huevo



3 cucharadas de avena instantánea o harina leudante



2 cucharadas de queso rallado



Sal, pimienta y nuez moscada a gusto



Opcional: ajo en polvo, cebolla picada o zanahoria rallada



Buñuelos de espinaca. Foto Instagram @robertopetersen_

Paso a paso

En un bowl, mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta espesa. Tomar porciones con una cuchara y dar forma de buñuelos. Cocinar en freidora de aire (5 minutos a 200 °C), horno precalentado (10-12 minutos a 200 °C) o microondas (3-4 minutos en máxima potencia, sobre papel manteca). Servir tibios, acompañados con alguna salsa o dip.

Qué servir con buñuelos de espinaca: los mejores acompañamientos



Salsa de yogur con limón y ajo



Mayonesa casera o vegana



Hummus



Ensalada fresca



Puré de papas o calabaza



Pan pita o wraps integrales



Ya sea como entrada, plato principal o parte de una picada, los buñuelos de espinaca cocinados sin fritura son una alternativa sabrosa, rápida y mucho más liviana. Con ingredientes simples y opciones de cocción más saludables como el microondas o la freidora de aire, se puede disfrutar de todo el sabor sin complicaciones ni culpa.