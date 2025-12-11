La Parolaccia lanzó su menú especial para Navidad y Año Nuevo: cuánto cuesta y qué incluye

Con propuestas inspiradas en la cocina italiana clásica, la reconocida cadena presentó sus menús festivos para el 24 y 31. Incluyen antipasti, pastas, pescados, carnes y postres, con valores que varían según la sucursal.

La Parolaccia lanzó su menú para las Fiestas. Foto: Instagram @laparolaccia

Reconocida por su excelencia gastronómica y su servicio de primer nivel, La Parolaccia sigue ofreciendo experiencias que combinan sabor, calidad y hospitalidad. En esta ocasión, presenta su menú especial para las Fiestas, disponible el 24 y 31 de diciembre, con una cuidada selección de clásicos italianos.

Qué incluye el menú de La Parolaccia para Navidad y Año Nuevo

Antipasti (entradas)

Vitello tonnato — Vitel toné

Melone con prosciutto — Melón con jamón crudo

Burrata con tomato reliquia — Burrata con tomates reliquia

Insalata di gamberi con pompelmo rosa — Ensalada de langostinos con pomelo rosado

La Parolaccia lanzó su menú para las Fiestas. Foto: Instagram @laparolaccia

Piatti principali (plato principal)

Tortelloni di granchio pomodoro e gamberi — Tortellones de cangrejo con tomate y langostinos

Ravioli di burrata alla boscaiola — Ravioles de burrata con salsa boscaiola (crema, hongos y panceta)

Salmone del Pacifico alle zucchine — Salmón del Pacífico con zucchinis

Occhio di bue al malbec con funghi misti — Ojo de bife al malbec con mix de hongos

La Parolaccia lanzó su menú para las Fiestas. Foto: Instagram @laparolaccia

Dolci (postre)

Tulipa dal bosco

Flan de claras

Tiramisú

Bebida

Se puede acompañar los platos con vino DV Catena. Además, se puede elegir agua mineral, gaseosa o cerveza en forma libre. A la hora del brindis, espumante chandon extra brut. Se sirve café para acompañar la mesa dulce tradicional.

La Parolaccia lanzó su menú para las Fiestas. Foto: Instagram @laparolaccia

Cuánto cuesta el menú para las fiestas de La Parolaccia

El menú de Nochebuena tiene un valor de $150.000 en efectivo y $170.000 con tarjeta por persona en las sucursales de Palermo, Barrio Norte, Belgrano, San Isidro y Pilar. En las sedes de Puerto Madero y Recoleta, el precio es de $160.000 en efectivo y $180.000 con tarjeta.

Para Fin de Año, el menú tiene un valor de $200.000 en efectivo y $220.000 con tarjeta. En las sucursales de Puerto Madero y Recoleta, el precio asciende a $260.000 en efectivo y $290.000 con tarjeta.

Menú de La Parolaccia para Navidad y Año Nuevo. Foto: Instagram @laparolaccia

La Parolaccia lanzó su panettone artesanal premium

Fiel a su espíritu italiano y a la tradición gastronómica que sostiene desde hace casi tres décadas, La Parolaccia presentó su panettone artesanal, una opción pensada para acompañar las celebraciones de fin de año con el sello de calidad que caracteriza a la casa.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

A diferencia del pan dulce convencional, el panettone requiere una preparación mucho más compleja: usa una masa madre especial, descansos prolongados y un amasado lento que le dan esa miga aireada, suave y esponjosa típica de las recetas italianas.

Cómo es el panettone de La Parolaccia

Elaborado a partir de una receta familiar, se trata de un producto a base de una masa suave y esponjosa, combinada con una equilibrada selección de ingredientes.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

En su interior reúne frutos secos como castañas de cajú, almendras y nueces, higos en almíbar y frutas abrillantadas integradas cuidadosamente para lograr el balance perfecto en cada bocado. Su presentación se completa con un glaseado de jalea y un elegante packaging, en línea con el producto.

Cuánto cuesta el panettone de La Parolaccia

Cada unidad tiene un peso aproximado de 1 kilo y se ofrece a un precio de $32.000. El panettone de La Parolaccia está disponible en todas las sucursales y se posiciona como una propuesta ideal para compartir en familia durante las Fiestas.

Con nueve locales y una trayectoria reconocida, La Parolacciacontinúa siendo un referente de la auténtica cocina mediterránea, destacándose por su excelencia, sus preparaciones de elaboración propia y una estética sobria que acompaña cada experiencia.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

Locales de La Parolaccia

La Parolaccia cuenta con nueve locales distribuidos en el AMBA:

Riobamba 1046, Barrio Norte.

Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta.

Cerviño 3561, Palermo.

Av. del Libertador 5823, Belgrano.

Av. del Libertador 5836, Belgrano.

Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero.

Olga Cossettini 302, Madero Downtown.

Av. del Libertador 14621, San Isidro.

Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

Con una ambientación elegante y el inconfundible sello italiano que caracteriza a la marca, La Parolaccia invita a disfrutar de esta propuesta diseñada para compartir momentos de placer gastronómico en cualquier ocasión.