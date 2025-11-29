Una experiencia auténtica de cocina italiana: cuánto cuesta y qué incluye el Menú Parolacho renovado de La Parolaccia

La tradicional cadena porteña relanzó su clásico menú con una selección de platos clásicos, entrada, principal y postre incluidos. Disponible todos los días, tanto al mediodía como a la noche, tiene un precio fijo y promete una experiencia gastronómica diferente.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Reconocida por su excelencia gastronómica y su servicio de primer nivel, La Parolaccia continúa ofreciendo experiencias que combinan sabor, calidad y hospitalidad. En esta oportunidad, presenta la renovación de su Menú Parolacho, disponible para almuerzo y cena todos los días, con una selección de clásicos italianos y precio fijo en todas sus sucursales.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Qué incluye el Menú Parolacho de La Parolaccia

La propuesta comienza con un aperitivo de bienvenida y continúa con una entrada a elección entre Burrata con prosciutto, Mozzarella alla milanese, Rabas e zucchine fritte o Carpaccio di salmone.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Como plato principal, se pueden elegir opciones como los Sorrentino Gran Caruso rellenos de mozzarella y jamón cocido; los Ravioli di burrata alla boscaiola con hongos de pino y pomodoro; la Crepe di spinaci alla romana gratinada con parmesano ; el Abadejo alla siciliana acompañado con espárragos a la parmesana, o la Insalata La Parolaccia con rúcula, bocconcino, palta y queso azul.

Para el postre, destacan el Flan de claras con confitura de naranja, la Merengatta con helado y frutillas, la Piccola torta di limone o el clásico Tiramisú al mascarpone.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

El menú incluye una bebida por persona, una botella de vino D.V. Catena de 750 ml cada dos comensales, café o té con petits fours y una copa de limoncello para el cierre.

Cuánto cuesta el Menú Parolacho renovado

El Menú Parolacho, disponible todos los días tanto al mediodía como a la noche, ofrece una selección de clásicos italianos a un precio fijo de $48.000 en todas sus sucursales.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Locales de La Parolaccia

La Parolaccia cuenta con nueve locales distribuidos en el AMBA:

Riobamba 1046, Barrio Norte.

Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta.

Cerviño 3561, Palermo.

Av. del Libertador 5823, Belgrano.

Av. del Libertador 5836, Belgrano.

Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero.

Olga Cossettini 302, Madero Downtown.

Av. del Libertador 14621, San Isidro.

Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

Con una ambientación elegante y el inconfundible sello italiano que caracteriza a la marca, La Parolaccia invita a disfrutar de esta propuesta diseñada para compartir momentos de placer gastronómico en cualquier ocasión.

La Parolaccia lanzó su panettone artesanal premium

Fiel a su espíritu italiano y a la tradición gastronómica que sostiene desde hace casi tres décadas, La Parolaccia presentó su panettone artesanal, una opción pensada para acompañar las celebraciones de fin de año con el sello de calidad que caracteriza a la casa.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

A diferencia del pan dulce convencional, el panettone requiere una preparación mucho más compleja: usa una masa madre especial, descansos prolongados y un amasado lento que le dan esa miga aireada, suave y esponjosa típica de las recetas italianas.

Cómo es el panettone de La Parolaccia

Elaborado a partir de una receta familiar, se trata de un producto a base de una masa suave y esponjosa, combinada con una equilibrada selección de ingredientes.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

En su interior reúne frutos secos como castañas de cajú, almendras y nueces, higos en almíbar y frutas abrillantadas integradas cuidadosamente para lograr el balance perfecto en cada bocado. Su presentación se completa con un glaseado de jalea y un elegante packaging, en línea con el producto.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

Cuánto cuesta el panettone de La Parolaccia

Cada unidad tiene un peso aproximado de 1 kilo y se ofrece a un precio de $32.000. El panettone de La Parolaccia está disponible en todas las sucursales y se posiciona como una propuesta ideal para compartir en familia durante las Fiestas.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

Con nueve locales y una trayectoria reconocida, La Parolaccia continúa siendo un referente de la auténtica cocina mediterránea, destacándose por su excelencia, sus preparaciones de elaboración propia y una estética sobria que acompaña cada experiencia.