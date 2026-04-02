Para la mañana de este jueves 2 de abril de 2026, se anticipa en Buenos Aires un clima de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas llegarán hasta los 15.7°C como máximo, mientras que el mínimo se mantendrá alrededor de los 5.6°C. Los vientos serán del sur con una velocidad aproximada de 21 km/h. Para más detalles sobre el clima, visita nuestro sitio especializado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, continuará la misma tendencia climática, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas, aunque un poco más frescas, seguirán rondando los 15.7°C. Se espera que el viento continúe soplando del sur, con rachas que podrían alcanzar los 21 km/h.

El consejo para el día de hoy es mantener la chaqueta ligera a mano, ya que las condiciones de viento pueden hacer que la temperatura percibida sea un poco más baja.

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