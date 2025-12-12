Navidad y Año Nuevo con descuentos: una por una, las promociones imperdibles que lanzó un banco para cerrar el 2025

Con el objetivo de acompañar el gasto fuerte de diciembre, este banco organizó distintos días temáticos con rebajas y financiamiento en shoppings, marcas y rubros seleccionados.

Navidad y Año Nuevo con descuentos. Foto: Freepik

A medida que se acerca la Navidad, bancos y tarjetas empiezan a desplegar sus beneficios para las compras de fin de año. Entre las propuestas más atractivas aparece Santander, que preparó una agenda de descuentos y cuotas pensada para quienes buscan estirar el presupuesto sin resignar regalos ni la clásica mesa navideña.

Descuentos con tarjeta de crédito. Foto: Freepik.

Los beneficios que preparó Santander para esta semana

Con el objetivo de acompañar el gasto fuerte de diciembre, el banco organizó distintos días temáticos con rebajas y financiamiento en shoppings, marcas y rubros seleccionados. Según la fecha, los clientes podrán acceder a hasta 30% de descuento y planes de hasta 9 cuotas sin interés, siempre utilizando MODO desde la app y tarjetas Visa del banco.

Las fechas destacadas son:

17 de diciembre – Súper Miércoles Especial Fiestas: rebajas de hasta 30% + 9 cuotas sin interés en marcas y centros comerciales.

19 de diciembre – Beneficios para Cuenta Sueldo y jubilados: descuentos del 30% + 9 cuotas sin interés.

20 de diciembre: 3 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías que operen con Getnet.

Especial del mundo del juguete: 20% + 3 cuotas sin interés en cadenas como Cachavacha, City Kids, Charco, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Mono Coco y otras.

24 de diciembre – Último miércoles del año: descuentos de hasta 25% + 6 cuotas sin interés.

Descuentos para Navidad y Año Nuevo. Foto: -

Las cajas navideñas que son furor este 2025: precios, opciones y qué trae cada una en Coto, Bonafide, Carrefour y Havanna

A medida que se acerca la Navidad, las principales marcas y supermercados del país ya presentaron sus propuestas para la mesa dulce. Este año, las cajas navideñas vienen con opciones para todos los presupuestos: desde alternativas económicas hasta versiones premium con espumantes, chocolates y productos exclusivos.

A continuación, un repaso por las propuestas de Coto, Bonafide, Carrefour y Havanna, con precios y contenido actualizado.

Coto: cuatro opciones para distintos presupuestos

Caja Navideña Verde – $9.999

Incluye sidra Victoria 720cc, tableta con maní Costa Atlántica 60g, garrapiñada Costa Atlántica 60g, pan dulce France 400g y budín marmolado Pozo 170g.

Caja Navideña Azul – $13.999,99

Agrega Nucrem 84g, además de los clásicos pan dulce, budín, sidra y garrapiñadas.

Caja Navideña Roja – $23.499,99

Viene con espumante y vino San Telmo, turrones Georgalos, garrapiñadas, budín Inglés 9 de Oro, pan dulce Bonafide y Nucrem.

Caja Navideña Negra – $29.999,99

La más completa: espumante y vino San Telmo, turrón Bariloche, chocolates Vizzio, pan dulce Marcolla, Nucrem 105g y duraznos Coto 820g.

Caja navideña Coto. Foto: Coto.

Bonafide: cajas premium y voucher de regalo

Box Vizzio 1 – $27.990

Pan dulce con chips, budín de limón, turrones, garrapiñadas, chocolates y un maletín Bonafide. Incluye un voucher de regalo por $25.000. (No incluye bebidas).

Caja navideña Bonafide. Foto: Bonafide.

Box Vizzio 7 – $95.990

La versión más completa, con dos pan dulces, varios budines, variedad de Vizzio y turrones, chocolates, garrapiñadas, postres Nugatón y el clásico maletín. También suma el voucher de $25.000.

Además, la marca ofrece opciones intermedias: Boxes Vizzio 2, 3, 4, 5 y 6.

Caja navideña Bonafide Foto: Bonafide

Carrefour: alternativas económicas y una opción premium

Caja Navideña Verde – $7.990

Pan dulce Pamela 400g, budín Condesa 160g, sidra Del Valle 720cc, tableta Bulnez y garrapiñada.

Caja Navideña Roja – $13.490

Pan dulce Firenze 500g, budín Dulce Mamá, garrapiñada Bonafide, turrón Georgalos, Nucrem y sidra Del Valle. Además, incluye vino Malbec Los Árboles.

Caja Navideña Azul – $22.990

Una opción más completa con espumante Navarro Correas, vino Alma Mora, pan dulce Marcolla, budín Steinhauser, chocolates, turrones y postre Mantecol.