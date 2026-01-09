Plan Verano 2026 en la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En el marco del Plan Verano, la Ciudad de Buenos Aires llevará adelante un amplio operativo de mantenimiento vial que implicará cortes parciales y totales en alrededor de 200 calles y avenidas entre los meses de enero y marzo.

Las tareas estarán orientadas a la repavimentación, reparación y mejora de arterias clave, grandes cruces, zonas emblemáticas y corredores de transporte público, con el objetivo de dejar la infraestructura urbana en condiciones óptimas para el resto del año.

“Con el Plan Verano intervenimos con acciones puntuales, afectando lo menos posible la vida cotidiana de los vecinos. Son tareas necesarias para garantizar una infraestructura vial segura y en condiciones para todo el año”, dijo el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

El Plan cuenta con una inversión superior a los $23.500 millones e incluye repavimentaciones integrales, cambios de materialidad de calzadas, readoquinado y nivelación de suelos y reparaciones de losas de hormigón. También están previstos trabajos de mantenimiento en carriles exclusivos para el transporte público y mejoras de la infraestructura en los corredores por donde circulará el futuro Trambus, el nuevo sistema de transporte eléctrico y sustentable.

En ese marco, el Plan prevé obras sobre 103 cuadras de avenidas principales, grandes cruces, carriles exclusivos y Metrobus; la adecuación y mejora de infraestructura de 27 cuadras que formarán parte de la traza del Trambus, e intervenciones sobre 68 cuadras ubicadas en zonas emblemáticas o de fuerte impacto urbano. Actualmente, las intervenciones que se encuentran en ejecución son:

Av. Acoyte (0–100). Futura traza del Trambus.

Av. Rivadavia (4400–4599). Futura traza del Trambus.

Av. La Plata (2000–2100). Futura traza del Trambus.

Cortina (1602–1800).

Moreno (202–300).

Concordia (2402–2500).

Delgado (802–900).

Felipe Vallese (2402–2500).

Vidal (1502–1600).

Rómulo Naón (3502–3600).

Azul (802–900).

Correa (1602–1700).

Guaminí (2902–3000).

Martiniano Leguizamón (102–200).

Avenidas que estarán en obra durante el verano

En las avenidas de alto tránsito de la Ciudad se están realizando repavimentaciones, mejoras de calzada y refuerzos estructurales para acompañar el uso intensivo que tienen durante todo el año. Entre las principales arterias intervenidas se encuentran:

Av. Córdoba (2270–2500), Recoleta – 2.500 m² de intervención.

Av. Cabildo, Belgrano – 2.300 m² de intervención en carriles de tránsito particular.

Av. Montes de Oca (1800 y Río Cuarto), Barracas – 4.000 m² de intervención.

Av. Directorio (4000–4350), Parque Avellaneda – 9.000 m² de intervención.

Av. Figueroa Alcorta (3300–3600), Palermo – 8.200 m² de intervención.

Av. Vera Peñalosa (300–600) y Av. de los Italianos (700–1100), Puerto Madero – 18.600 m² de intervención en total.

Av. García del Río (2400–3200), Saavedra – 11.200 m² de intervención.

Obras en la futura traza del Trambus y renovación del Metrobus

El Plan Verano 2026 incluye obras de adecuación y mejora de infraestructura en las avenidas que conformarán la futura traza del Trambus, un nuevo sistema de transporte 100% eléctrico, sin emisiones y con una reducción significativa del ruido. Las intervenciones alcanzan avenidas clave como Rivadavia, La Plata, Acoyte, José María Moreno y Sarmiento, e incluyen reparaciones, repavimentaciones y cambios de materialidad en carriles centrales.

Durante el verano también se realizarán tareas de reparación, bacheo y sellado de juntas en los corredores del Metrobus 9 de Julio, Metrobus Sur, Metrobus Juan B. Justo y Metrobus San Martín. En este último, además, se ejecutará un cambio de materialidad de 600 m² de asfalto a hormigón, más adecuado para el tránsito pesado, para mejorar la durabilidad de la calzada en un corredor de uso intensivo.

Grandes cruces y zonas emblemáticas de la Ciudad que estarán en obra

El Plan Verano incluye intervenciones en cruces de alta exigencia y gran circulación como:

Av. Independencia y Defensa (San Telmo).

Av. Gaona y Av. San Martín (Caballito).

Av. Cabildo y Juramento (Belgrano), con cambio de asfalto a hormigón.

Av. Corrientes y Av. Forest (Chacarita).

Av. Eva Perón y Mitre (Parque Chacabuco).

Av. Escalada y Fernández de la Cruz (Villa Soldati).

Zonas turísticas

El Plan Verano también contempla trabajos de repavimentación, mantenimiento y adoquinado en zonas con fuerte valor patrimonial, turístico y con alta circulación: