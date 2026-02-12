Paro de colectivos. Foto: NA.

Las complicaciones para viajar vuelven a aparecer en Buenos Aires. Se extiende un conflicto salarial en una empresa de colectivos, por lo que se da un paro que incluye a distintas líneas del AMBA.

La medida de fuerza es llevada adelante por los empleados de MOGSM (Micro Omnibus Gral San Martín), que incluye a varias líneas de colectivos.

Colectivos de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). Foto: X CiudadDeBondis

Paro de colectivos: todas las líneas que no funcionan

En detalle, las líneas que no funcionan este 12 de febrero son: 407, 437, 707 y 502 (Florencio Varela). Además, se suma la 148, que también atraviesa un conflicto salarial de semanas y no presta servicio.

La falta de pago en la fecha acordada por parte de MOGSM hizo que sus trabajadores decidan un cese de tareas por tiempo indefinido hasta que reciban sus sueldos.

Cabe recordar que el pasado viernes también se dio una medida de fuerza, aunque fueron más líneas. En aquella oportunidad, los trabajadores de MOGSM habían expresado que la empresa les había vuelto a “tomar el pelo”.

Paro de colectivos en Buenos Aires. Foto: NA/Mariano Sánchez.

“No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las O hs del día 6 se realizará abstención de tareas. El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”, expresaron en aquella oportunidad, en el marco de una medida que duró algunas horas.

Noticia en desarrollo.