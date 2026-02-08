El colapso de una atracción en una feria de la India mata a un policía y deja 13 heridos. Foto: X (@bstvlive).

Una tragedia sacudió a la ciudad de Faridabad, en el estado indio de Haryana, luego de que una atracción mecánica colapsara en plena feria y provocara la muerte de un inspector de policía, además de dejar al menos trece personas heridas. El hecho ocurrió la noche del sábado y generó conmoción entre los asistentes.

El accidente tuvo lugar en una atracción denominada “Tsunami”, que transportaba a unas 19 personas cuando quedó detenida en las alturas por una aparente falla técnica. Minutos después, el juego comenzó a moverse de forma irregular hasta desprenderse parcialmente de su estructura y precipitarse al suelo, según se observa en videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales.

Imágenes del momento del accidente en un juego mecánico en India.Video: EFE / PTI,

De acuerdo con el informe policial, el inspector fallecido se encontraba coordinando las tareas de evacuación de los pasajeros atrapados cuando la estructura cedió por completo desde uno de sus extremos y se desplomó sobre él. El oficial, que estaba próximo a jubilarse tras 36 años de servicio, sufrió heridas mortales en el rostro y la cabeza mientras intentaba rescatar a los ocupantes del juego.

“El inspector falleció mientras rescataba a personas. Los heridos están siendo atendidos en el hospital. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables”, dijo a los medios el jefe del distrito, Ayush Sinha, quien además ordenó el cierre inmediato del área de atracciones.

Un testigo del hecho relató la dramática secuencia vivida minutos antes del colapso total. “El columpio se atascó arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomara sobre los que quedaban y sobre el inspector”, contó al medio local Bhaskar English.

El siniestro se produjo apenas una hora después de otro incidente dentro del mismo predio, cuando una de las puertas principales de la feria colapsó y dejó al menos dos personas heridas, entre ellas un menor. En total, trece víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde permanecen bajo atención médica por diversas lesiones.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de Faridabad iniciaron una investigación criminal contra los operadores de la feria por presunta negligencia técnica. En paralelo, el Gobierno regional de Haryana anunció que brindará asistencia económica a las familias de las víctimas, mientras avanzan las pericias para determinar las causas exactas del doble colapso.