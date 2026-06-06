El último adiós al Indio Solari: liberarán el peaje de la Autopista Buenos Aires - La Plata para llegar a Avellaneda

Liberarán la autopista por el velorio del Indio Solari Foto: Captura

Luego de la noticia del fallecimiento del Indio Solari, se confirmó oficialmente que se realizará un velorio popular este domingo desde las 11 de la mañana en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, y contará con un importante operativo de seguridad, integrado por al menos 1.500 efectivos.

Con el objetivo de facilitar la participación de los fanáticos en el último adiós, AUBASA anunció que los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata serán gratuitos durante la jornada del velorio popular.

La empresa que administra las autopistas bonaerenses informó que la medida comenzará a regir desde las primeras horas del domingo y permanecerá vigente mientras se desarrolle la despedida del músico. La iniciativa busca agilizar la circulación vehicular y acompañar el importante movimiento de personas que se espera en distintos puntos del AMBA, así como en las zonas de La Plata, Berisso y Ensenada.

Como parte de los homenajes, la concesionaria ya había recordado al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de los carteles lumínicos de las rutas, donde se exhibieron frases emblemáticas de sus canciones, entre ellas: “Mi único héroe en este lío”, “Las despedidas son de esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”.

Autopista Buenos Aires - La Plata. Foto: AUBASA.

Cómo llegar al Polideportivo Gatica de Avellaneda para despedir al Indio Solari: trenes, colectivos, accesos y todo lo que hay que saber

Para mucha gente, el tren puede ser la alternativa más práctica. Los resultados de movilidad urbana muestran que la línea Roca figura entre las opciones que conectan con la zona de Parque Domínico, algo especialmente importante en una jornada en la que se espera una concurrencia masiva y, por lo tanto, mayores dificultades para estacionar o circular en auto.

Si el objetivo es moverse con menos incertidumbre, combinar tren + caminata corta o tren + colectivo suele ser la estrategia más eficiente. En coberturas de alto interés como esta, la lógica de viaje cambia: no siempre gana el trayecto “puerta a puerta”, sino el que ofrece más previsibilidad. Y en ese punto, el tren sigue siendo una herramienta clave para llegar a Avellaneda sin quedar atrapado en embotellamientos sobre los accesos más cargados.

Homenaje al Indio Solari en Parque Leloir. Foto: EFE

Qué colectivos te dejan cerca de Parque Domínico

Otra ventaja fuerte del predio es la cantidad de líneas que pasan por sus alrededores. Según las referencias de movilidad disponibles, las líneas 197, 247, 17, 22 y 98 tienen recorridos que pasan cerca de Parque Domínico, lo que amplía mucho las alternativas para quienes salgan desde distintos puntos de Capital y del sur del GBA.

Para quienes prefieran ir en auto, la recomendación editorial es clara: salir con margen y preparar una ruta alternativa. El entorno de Avenida Mitre es uno de los accesos fuertes a Avellaneda, pero precisamente por eso también puede saturarse rápido cuando hay eventos de gran convocatoria. En un escenario de despedida pública a una figura tan convocante como el Indio, lo razonable es esperar tránsito cargado, cortes o desvíos de último momento.

Si se usa una app de viajes o mapas, conviene cargar la dirección exacta del predio y seguir las actualizaciones en tiempo real. Las herramientas oficiales y plataformas de movilidad permiten chequear tiempos estimados, desvíos y alternativas de transporte, una función especialmente útil cuando el flujo de gente puede cambiar minuto a minuto.