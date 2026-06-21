Vincular el CUD a la SUBE: qué líneas de colectivos y trenes permiten viajar gratis sin Certificado Único de Discapacidad

Vincular el CUD a la Tarjeta SUBE.

Desde el pasado viernes 19 de junio, las personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden vincularlo a la Tarjeta SUBE para viajar gratis en colectivos y trenes sin mostrar ninguna documentación. Para ello, solo deben seguir unos simples pasos y tener en cuenta cuáles son las líneas alcanzadas por esta medida.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional indicó que la vinculación del CUD a la SUBE es voluntaria. Por ello, quienes lo prefieran pueden seguir utilizando el certificado físico o digital para acreditar su derecho al transporte gratuito.

Qué líneas de colectivos aceptan la vinculación del CUD a la Tarjeta SUBE

El beneficio solamente tiene alcance en los colectivos de jurisdicción nacional. Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la modalidad se aplica en las líneas:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113 y 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

También están incluidas las líneas interjurisdiccionales:

902 y 904 (Chaco-Corrientes).

906 y 907 (Santa Fe-Entre Ríos).

908 (Río Negro-Buenos Aires).

910 y 915 (Santa Fe-Buenos Aires).

911 y 914 (Río Negro-Neuquén).

912 (Misiones-Corrientes).

916 (Córdoba-San Luis).

Es importante resaltar que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aclaró que el Pase Libre Multimodal mantiene plena vigencia en líneas de colectivos bonaerenses. Es decir, en ellas no funciona la Tarjeta SUBE vinculada al CUD.

Certificado Único de Discapacidad (CUD); tarjeta SUBE. Foto: ElEsquiú.com.

Que trenes permiten viajar con CUD vinculado a la SUBE

Por su parte, la vinculación del CUD vigente a la SUBE también está disponible para viajar en las siguientes líneas de trenes: Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y Tren del Valle de Neuquén.

Paso a paso: cómo tramitar la vinculación del CUD a la SUBE

Para efectuar la adhesión del beneficio de viajes gratis se debe seguir los siguientes pasos:

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE . Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos. Activar el beneficio.

Para que el beneficio quede activo existen las siguientes opciones:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE

Utilizar la aplicación SUBE en la opción “Acreditá o consultá saldo” y dentro de “Ver Saldo” apoyar la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC)

Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

Informar al conductor el destino del viaje. Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in). Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.