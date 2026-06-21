El CUD físico sigue vigente para viajar gratis en transporte público: cómo denunciar si no te aceptan el certificado de discapacidad

La Secretaría de Transporte recordó que el Certificado Único de Discapacidad en formato físico mantiene plena vigencia para acceder al transporte público gratuito. Foto: ElEsquiú.com.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía recordó que las personas con discapacidad pueden seguir utilizando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico para acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público. La aclaración surge tras la implementación de una nueva modalidad que permite asociar el certificado a una tarjeta SUBE registrada, una herramienta que comenzó a estar disponible desde el 19 de junio.

Según indicaron las autoridades, esta nueva alternativa no reemplaza al sistema actual ni modifica los derechos ya reconocidos. Por lo tanto, tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio mediante una tarjeta SUBE vinculada tienen la misma validez para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y servicios ferroviarios.

Las personas con discapacidad pueden acreditar el beneficio mediante el CUD físico o una tarjeta SUBE asociada, sin perder ningún derecho adquirido. Foto: Municipalidad de Zapala.

El CUD físico sigue vigente para viajar gratis

Desde la cartera de Transporte remarcaron que las empresas prestatarias y los conductores deben aceptar cualquiera de las dos modalidades de acreditación. Esto significa que ninguna persona con discapacidad puede ser obligada a utilizar exclusivamente la SUBE asociada al beneficio.

La medida busca ampliar las opciones disponibles para los usuarios y agilizar el acceso al transporte público, pero sin eliminar el uso del certificado físico, que continúa plenamente vigente en todo el país.

En este contexto, las autoridades recordaron que negar el beneficio, impedir el ascenso al transporte o exigir requisitos adicionales que no figuran en la normativa representa una irregularidad que puede ser denunciada.

Empresas de transporte y conductores están obligados a aceptar tanto el certificado en papel como la nueva modalidad vinculada a la SUBE. Foto: Gobierno de Chajarí

Cómo denunciar si le intentan cobrar el pasaje a una persona con discapacidad

Ante cualquier incumplimiento, los usuarios pueden realizar una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Los canales habilitados son:

Línea gratuita: 0800-333-0300 .

Atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 20 horas .

Trámites online a través del sitio oficial de la CNRT.

Atención presencial en la sede central ubicada en Maipú 88, Ciudad de Buenos Aires, o en cualquiera de las delegaciones regionales del organismo.

Las denuncias pueden realizarse cuando una empresa o conductor desconozca la validez del CUD físico, rechace la SUBE asociada al beneficio o impida el viaje a una persona con discapacidad.

Qué datos se necesitan para realizar el reclamo

Para facilitar la investigación del caso, la CNRT recomienda aportar la mayor cantidad posible de información relacionada con el hecho denunciado.

Entre los datos solicitados se encuentran:

Línea de colectivo involucrada.

Número interno o patente de la unidad.

Fecha del incidente.

Lugar donde ocurrió el hecho.

Además, los usuarios pueden adjuntar fotografías, capturas de pantalla, documentación o cualquier otro elemento que sirva como prueba.

Ante rechazos, intentos de cobro o impedimentos para viajar, los usuarios pueden presentar denuncias a través de los canales habilitados por la CNRT. Foto: IA/Canal 26

SUBE asociada al CUD: una opción adicional, no obligatoria

La Secretaría de Transporte enfatizó que la incorporación de la tarjeta SUBE vinculada al Certificado Único de Discapacidad tiene como único objetivo ofrecer una alternativa más cómoda para acceder al beneficio.

Por ese motivo, cualquier acción que implique restringir el derecho al transporte gratuito de una persona con discapacidad, ya sea mediante el desconocimiento del CUD físico o de la SUBE asociada, puede derivar en sanciones para las empresas o conductores responsables.

La aclaración busca brindar tranquilidad a los usuarios y garantizar que el acceso gratuito al transporte público continúe vigente bajo las mismas condiciones que regían hasta ahora, independientemente del método elegido para acreditar el beneficio.

Certificado Único de Discapacidad: qué hacer en caso de extraviar el CUD

Lo primero que hay que hacer en caso de perder este documento es realizar la denuncia. Según la página oficial del Gobierno, hay que presentarse en la comisaría que corresponda al domicilio o al lugar donde perdiste el certificado y hacer la denuncia policial dejando constancia de la fecha y lugar, entre otros datos. Luego, hay que ponerse en contacto con el lugar donde tramitaste el documento originalmente.

La incorporación de la SUBE asociada al CUD busca ampliar las opciones de acceso al beneficio, pero no reemplaza la validez del certificado físico. Foto: Foto generada con IA

Otra opción es obtener el Certificado Único de Discapacidad en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Cómo recuperar el Certificado Único de Discapacidad