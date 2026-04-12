Cartas que San Martín quemó Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia de la independencia sudamericana está marcada por grandes batallas, gestas heroicas y momentos de gloria. Pero también por decisiones silenciosas, casi invisibles, que terminaron siendo aún más trascendentes que un triunfo militar. Una de ellas ocurrió después de la Batalla de Maipú, cuando José de San Martín enfrentó una verdad incómoda y eligió el camino menos esperado.

La noche del 19 de marzo de 1818, el Ejército Unido, nombre que había adoptado el antiguo Ejército de los Andes, fue completamente derrotado en el combate conocido como el Desastre de Cancha Rayada, en las cercanías de Talca. El impacto fue devastador. La desorganización, la confusión y el miedo se apoderaron de las filas patriotas.

Los rumores no tardaron en extenderse: que un poderoso ejército realista avanzaba hacia Santiago, que la independencia había fracasado y, lo más grave, que San Martín había muerto. El pánico recorrió Chile. Muchos patriotas escaparon hacia la cordillera buscando refugio en Mendoza, convencidos de que los antiguos jefes realistas regresarían para imponer castigos ejemplares a quienes habían osado desafiar al Rey.

Pero la historia aún no había escrito su capítulo decisivo.

Mariano Osorio Foto: Wikipedia

Maipú: la victoria que aseguró la libertad de Chile y la independencia argentina

Apenas diecisiete días después, el 5 de abril de 1818, el Ejército Unificador, reorganizado contra todo pronóstico, consiguió una victoria total en la Batalla de Maipú. Fue una derrota definitiva para las fuerzas realistas y un punto de inflexión en la emancipación sudamericana: Chile aseguró su libertad y la independencia argentina quedó definitivamente protegida.

Los realistas, hasta entonces convencidos de su triunfo, huyeron hacia el sur intentando escapar de la captura. En ese desbande, una partida patriota logró un hallazgo inesperado: la correspondencia personal de Mariano Osorio, el máximo representante del Rey en Chile.

Abrazo de Maipú entre San Martín y O Higgins

Cartas comprometedoras: la traición después de Cancha Rayada

Aquellos documentos llegaron rápidamente a manos de San Martín, ya después del triunfo de Maipú, cuando la causa independentista estaba asegurada militarmente. Lo que revelaban era tan delicado como explosivo.

Entre las cartas había misivas comprometedoras, escritas tras Cancha Rayada, donde varios hombres que se habían proclamado patriotas buscaban congraciarse con los realistas, convencidos de que la derrota era definitiva. Eran pruebas claras de traición, suficientes para iniciar una ola de represalias, juicios y venganzas internas.

San Martín y O’Brien frente a las pruebas de la traición

José de San Martín Foto: Archivo

El 12 de abril de 1818, a pocos kilómetros de Santiago, San Martín desmontó junto a su edecán irlandés, John Thomond O’Brien, y comenzó a leer uno por uno esos documentos. Cada carta exponía la fragilidad de las convicciones humanas cuando el miedo y la incertidumbre parecen imponerse.

Sin embargo, el Libertador tomó una decisión que sorprendió incluso a sus más cercanos.

San Martín no anotó los nombres de los traidores. No planeó castigos ni escarmientos. Solo extrajo la información que podía ser útil para consolidar la causa emancipadora. Luego, le pidió a O’Brien que encendiera una fogata.

En silencio, fue arrojando al fuego cada carta. Cada firma. Cada acto de felonía.

Sorprendido, O’Brien le preguntó por qué no utilizaba esos documentos para neutralizar a los enemigos internos de la Patria. La respuesta de San Martín quedó grabada para siempre en la historia:

“ “¿Y es usted, mi leal O’Brien, quien espera que yo enlute a medio Chile para que el otro me execre como el mayor de los tiranos? ¡El miedo, O’Brien! El miedo y la bolsa han dictado esas cartas. Desaparecido él, todos esos hombres volverán a ser buenos patriotas.”

Perdonar para unir: la grandeza política del Libertador

Aquel gesto, ocurrido tras la victoria de Maipú, reveló una dimensión poco narrada del Libertador: su grandeza moral. San Martín entendió que la independencia no se consolidaba sembrando odio, sino construyendo unidad en una sociedad todavía frágil.

Quemar esas cartas fue renunciar al poder de la venganza en el momento justo en el que podía ejercerlo sin oposición. Fue elegir el perdón como herramienta política. Y, quizás, fue una de las decisiones más revolucionarias de toda la gesta emancipadora.

Porque hay líderes que vencen batallas.Y hay otros que, como San Martín, vencen algo aún más difícil: la tentación del odio.