Nada es para siempre: cuáles son los signos a los que le irá pésimo en el amor en agosto

El amor es uno de los pilares de la vida: tener una pareja para muchos hace que se forme el equilibrio perfecto para poder continuar y tener un proyecto de vía. Sin embargo, nada es para siempre, menos en las relaciones humanas y por eso, la astrología tiene algunas predicciones un tanto pesimistas para algunos signos.
Por este motivo, dos signos en particular tendrán una pésima vida amorosa durante agosto y deberán luchar para mantenerse en pie y que el enamoramiento siga a flote, especialmente durante el mercurio retrógrado.
Corazón roto; desamor. Foto: Unsplash
Estos signos tendrán altibajos en el área romántica con peleas, indiferencias y hasta algunos distanciamientos, tanto con amores pasajeros con con parejas estables, así que la templanza será crucial para poder seguir a flote.
Signos con fortuna pésima en el amor en Agosto
Según el horóscopo, tanto Leo como Virgo se verán afectados debido a que se encontrarán desbordados y no tendrán claridad alguna para poder comunicarse de forma certera y de esta forma, al no poder apelar al diálogo, no habrá solución de conflictos amorosos.
- Leo: las personas nacidas bajo este signo no disfrutarán del romance durante agosto, ya que su pareja estará especialmente sensible y podría malinterpretar todo lo que se ha dicho. Poco a poco comenzarán a tomar distancia y esto hará que el intercambio de ideas sea difícil.
Horóscopo de Leo de hoy. Foto: Redacción canal26.com
Sin embargo, todo esto no implica que no haya una solución, ya que aunque con inestabilidad, si logran surfear este mercurio retrógrado, la relación saldrá a flote. Leo tendrá que buscar la manera de estar presente sin presionar y esquivando mayores conflictos.
- Virgo: Las personas nacidas bajo este signo se encuentran algo desorientadas, sin saber qué rumbo tomar en el amor, dado que este mes, se sentirá herido por su pareja y eso incrementará su estrés, en conjunto con otras áreas de su vida.
Horóscopo de Virgo de hoy. Foto: Redacción canal26.com
Para hacerlo más fácil y disfrutar de breves momentos, Virgo tendrá que encontrar momentos de soledad que lo llevarán a reflexionar y resolver qué es lo que quiere con esta persona especial, si seguir y perdonar a la persona amada es una opción, o si conviene poner un punto final y avanzar hacia una próxima experiencia, aunque sea de forma muy dolorosa.