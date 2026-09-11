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La Corte Suprema anuló una ley de Misiones que declaraba insalubre a toda la industria papelera

El máximo tribunal declaró inconstitucional el artículo que consideraba insalubre a toda la actividad productora de pasta celulosa, papel y cartón. La sentencia cuestionó que la norma provincial no diferenciara entre tareas, sectores ni espacios de trabajo con riesgos concretos para la salud.

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Planta papel Misiones
Planta papel Misiones Foto: Papel Misionero
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión con impacto directo en la actividad industrial de Misiones: declaró inconstitucional el artículo 1° de la Ley IX N° 7, anteriormente conocida como Ley 4438, que calificaba como insalubre a toda la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón dentro del territorio provincial.

El tribunal entendió que la disposición aplicaba un régimen laboral excepcional de manera generalizada, sin analizar las condiciones particulares de cada establecimiento, sector o puesto de trabajo.

El pronunciamiento se produjo en la causa iniciada por Papel Misionero S.A.I.F.C. contra la Provincia de Misiones. La empresa había cuestionado la regulación sancionada en 2008 debido a que alcanzaba por igual a empleados expuestos a eventuales factores nocivos y a trabajadores administrativos, técnicos u operativos que podían cumplir funciones en ambientes sin esos riesgos.

Por qué la Corte Suprema anuló una parte de la ley papelera

El eje central del fallo se encuentra en la falta de una evaluación individualizada de las condiciones laborales. Para la Corte Suprema, una actividad no puede ser declarada insalubre en su totalidad únicamente por pertenecer a un sector productivo determinado.

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La calificación debe apoyarse en inspecciones, informes técnicos y evidencia concreta relacionada con las tareas realizadas, las características de los ambientes y los niveles reales de exposición de los trabajadores.

Los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

La decisión lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados hicieron lugar a la presentación de la empresa, revocaron la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y declararon inválido el primer artículo de la legislación cuestionada.

El tribunal provincial había rechazado originalmente el planteo al considerar que la norma formaba parte de las facultades locales de control y protección laboral. Sin embargo, la Corte sostuvo que el trabajo insalubre constituye un régimen excepcional.

Su aplicación puede generar efectos importantes sobre la extensión de la jornada, las condiciones de contratación y el sistema previsional. Por ese motivo, no debería imponerse automáticamente a toda una rama industrial sin determinar previamente dónde se encuentran los riesgos concretos.

La contradicción detectada en la norma de Misiones

Uno de los aspectos determinantes del caso fue la relación entre los artículos 1° y 3° de la propia ley provincial.

Mientras el primer artículo declaraba insalubre a toda la industria papelera y celulósica de Misiones, el tercero ordenaba a la autoridad competente efectuar inspecciones para identificar específicamente los lugares, sectores y tareas que reunieran condiciones de insalubridad.

Para los jueces, esa estructura presentaba una inconsistencia fundamental. Si la autoridad debía realizar estudios posteriores para determinar qué áreas resultaban riesgosas, no parecía razonable considerar de antemano que la totalidad de la actividad era insalubre.

En otras palabras, la evaluación técnica debía realizarse antes de adoptar una conclusión general, y no después de imponerla.

El criterio expuesto en la sentencia no desconoce la necesidad de proteger la salud de los trabajadores. Por el contrario, establece que esa protección debe construirse a partir de datos verificables y características específicas de cada ambiente laboral.

De esta manera, las obligaciones especiales podrían concentrarse en aquellos espacios donde exista una exposición real a sustancias, procesos industriales o condiciones perjudiciales para la salud.

Un fallo que podría impactar en otras actividades industriales

La resolución fija un criterio que podría proyectarse sobre futuros conflictos relacionados con ambientes laborales potencialmente riesgosos.

Las provincias conservan sus facultades de inspección, fiscalización y control, pero las declaraciones de insalubridad deben estar respaldadas por fundamentos técnicos, procedimientos adecuados y pruebas verificables.

El pronunciamiento también establece que las regulaciones no deberían alcanzar indiscriminadamente a trabajadores que realizan funciones completamente diferentes dentro de una misma empresa.

Un empleado administrativo, por ejemplo, podría desempeñarse en un espacio sin contacto con sustancias o procesos industriales, mientras que otro trabajador podría encontrarse expuesto a determinados riesgos dentro de la planta. Para la Corte, esas diferencias deben ser consideradas antes de aplicar un régimen excepcional.

Después de un conflicto judicial surgido a partir de la ley sancionada en 2008, el máximo tribunal redefinió el alcance de la regulación misionera.

La conclusión central del fallo es clara: la pertenencia a una industria no alcanza para presumir que todos sus puestos de trabajo son insalubres.

De ahora en adelante, el foco deberá estar colocado en las tareas realizadas, las características de cada espacio y los riesgos efectivamente comprobados dentro de los establecimientos.

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