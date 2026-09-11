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Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

El intendente de Ezeiza y el Gobernador de Buenos Aires encabezaron la inauguración del nuevo edificio de la subcomisaría Cuatro Bocas, un Centro de Emergencias, y recorrieron la Casa de la Provincia cuya obra fue finalizada y en pocos días estará en funcionamiento.

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Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios.
Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios. Foto: Prensa
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Ezeiza vivió una jornada histórica con la puesta en marcha de un conjunto de obras estratégicas para el distrito. El intendente Gastón Granados y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezaron una recorrida centrada en tres prioridades de gestión: el fortalecimiento de la seguridad, la ampliación del sistema sanitario de urgencias y la centralización de los servicios administrativos provinciales.

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios.

Seguridad: nueva Subcomisaria Cuatro Bocas

La actividad incluyó la inauguración del nuevo edificio de la Subcomisaria Cuatro Bocas, emplazado en la calle Blas Parera al 5105, en Tristán Suárez. Esta moderna dependencia reemplaza a la antigua edificación sobre el Camino Real, la cual presentaba un severo deterioro edilicio.

El flamante espacio cuenta con recepción, oficina administrativa, calabozo, armería, office, dormitorio, sanitarios con duchas y estacionamiento semicubierto. Además, la obra incorpora dos nuevas dársenas destinadas a optimizar los controles vehiculares y tareas de vigilancia en uno de los accesos neurálgicos al partido.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, señaló: “Para que haya seguridad es necesario compromiso, trabajo e inversión pública como llevamos adelante de manera conjunta con el municipio de Ezeiza: ya llevamos inaugurados más de 18 destacamentos policiales para llevar tranquilidad a los barrios”.

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Salud: Centro de Emergencias en La Unión

En materia sanitaria, las autoridades inauguraron el Centro de Emergencias ubicado sobre la calle Humaitá, entre Trieste y Gutiérrez, ideado para robustecer la capacidad de respuesta médica inmediata ante situaciones críticas.

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios.
Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios. Foto: Prensa

El inmueble se desarrolla en dos plantas: en la planta baja funciona la base de monitoreo y coordinación operativa de ambulancias, mientras que la planta alta está acondicionada con áreas de descanso y sanitarios para médicos, enfermeros y choferes. Junto a la obra, se sumaron dos ambulancias de alta complejidad, permitiendo a la sede operar con una flota permanente de cuatro móviles durante las 24 horas.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, remarcó que “la salud necesita de planificación, integración y un trabajo articulado que permita garantizar el cuidado de cada persona. Eso es lo que ocurre entre la Provincia y el municipio de Ezeiza, y hoy se materializa en el fortalecimiento del sistema de emergencias y en una mejor atención a los vecinos y vecinas”.

Servicios y cercanía: Casa de la Provincia

Por último, la comitiva recorrió las instalaciones de la flamante Casa de la Provincia —la número 23 de su tipo concluida en territorio bonaerense—, un polo administrativo que abrirá en los próximos días para unificar trámites y dependencias en un solo lugar.

La obra representó una inversión de $5.359 millones y contempla un edificio de planta baja y dos pisos con más de 1.000 metros cuadrados cubiertos. Allí funcionarán el Registro Civil de las Personas, Sala de Unión Civil, IOMA, el Instituto de Previsión Social (IPS), Patronato de Liberados, delegaciones del Ministerio de Trabajo, la Oficina de Género y una Sala de Conciliación.

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios.
Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios. Foto: Prensa

El gobernador Kicillof subrayó que la Casa de la Provincia transformará la presencia estatal en el distrito: “Es una decisión profundamente federal, que busca generar mayor eficiencia y acercar el Estado a los vecinos y vecinas”.

Durante el acto central, Gastón Granados valoró el impacto de la jornada: “Hoy es un día histórico para Ezeiza. Gracias a la articulación permanente entre el municipio y la Provincia logramos que nuestra gente pueda tener más seguridad, más salud y más presencia del Estado en la ciudad. A pesar del desfinanciamiento del Gobierno nacional, nuestro compromiso es seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Como parte de la agenda ambiental, junto a la ministra Daniela Vilar se entregó equipamiento para la gestión del riesgo climático frente al fenómeno de “El Niño”.

Participaron también de la comitiva el ex intendente Alejandro Granados; la secretaria de Cultura distrital, Dulce Granados; los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura), Walter Correa (Trabajo) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad); la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el subsecretario de Gestión Operativa, Juan Pablo Cusa, junto a concejales y funcionarios comunales.

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