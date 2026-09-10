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Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica: ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

El programa está orientado a viajeros interesados en la agricultura ecológica, permacultura y los estilos de vida sustentables. Al finalizar la experiencia, la organización entregará un certificado que acredita el aprendizaje y las tareas desarrolladas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica.
Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica. Foto: Universidad de Costa Rica
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Para quienes buscan una experiencia internacional diferente, una convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers invita a vivir en una zona montañosa de Costa Rica y participar de un proyecto comunitario enfocado en la sostenibilidad. La propuesta combina alojamiento, aprendizaje práctico y contacto con la naturaleza a cambio de una colaboración semanal de apenas 18 horas.

El programa está orientado a viajeros interesados en la agricultura ecológica, permacultura y los estilos de vida sustentables, en uno de los países más reconocidos del mundo por su compromiso con la conservación ambiental.

Voluntariado en Costa Rica: qué tareas deberán realizar los participantes

Los voluntarios colaborarán en distintas actividades vinculadas con el mantenimiento y desarrollo de una granja ecológica. Entre las tareas previstas se encuentran:

  • Apoyo en proyectos de construcción natural
  • Pintura
  • Pequeñas reparaciones
  • Siembra y cosecha de cultivos
  • Trabajos de jardinería
El programa está orientado a viajeros interesados en la agricultura ecológica y permacultura. Foto: Universidad de Costa Rica

La dedicación requerida es de 18 horas semanales, una carga horaria diseñada para que los participantes puedan combinar el trabajo con el aprendizaje y disfrute del entorno. Además de adquirir experiencia práctica, los voluntarios recibirán formación sobre plantas, métodos para reducir la huella ambiental y técnicas de permacultura.

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La iniciativa busca promover hábitos sostenibles y generar conciencia sobre formas de producción y construcción más amigables con el medio ambiente.

Qué incluye el alojamiento y cuáles son los beneficios del programa

A cambio de su colaboración, los participantes recibirán los siguientes beneficios:

  • Alojamiento con habitación privada
  • Acceso a una zona de camping
  • Desayuno diario
  • Una cocina equipada para preparar comidas propias
Al finalizar la experiencia, la organización entregará un certificado que acredita la formación. Foto: Universidad de Costa Rica

Uno de los aspectos más atractivos de la propuesta es que los voluntarios dispondrán de tres días libres por semana, lo que les permitirá recorrer la región, conocer otros destinos de Costa Rica o simplemente disfrutar de la tranquilidad del entorno natural.

Al finalizar la experiencia, la organización entregará un certificado que acredita la formación recibida y las tareas desarrolladas dentro del proyecto comunitario.

Los requisitos para postularse a través de Worldpackers

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años que no residan en Costa Rica y que viajen de manera individual. Además, se solicita contar con un nivel básico de español o inglés para facilitar la comunicación durante la estadía.

La convocatoria de voluntariado está dirigida a personas de entre 22 y 60 años que no residan en Costa Rica. Foto: Universidad de Costa Rica

Entre los requisitos obligatorios figura la contratación de un seguro de viaje vigente durante toda la experiencia. Los gastos de pasajes aéreos, transporte interno, visados y seguro médico deberán ser afrontados por cada participante.

Quienes deseen sumarse deberán crear un perfil en la plataforma Worldpackers y postularse directamente al proyecto. Antes de confirmar la reserva, se recomienda revisar cuidadosamente la descripción de la experiencia, las normas de convivencia y las referencias de otros viajeros que ya hayan participado.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para viajar reduciendo costos y sumando nuevas habilidades, este voluntariado en Costa Rica aparece como una oportunidad para combinar formación ambiental, turismo y vida en comunidad en plena montaña.

VoluntariosAgriculturaCosta Rica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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