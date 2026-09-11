F1 GP de España 2026: horarios de Franco Colapinto, prácticas y dónde ver la carrera en Madrid

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

Franco Colapinto vuelve a ser protagonista en la Fórmula 1 y afronta un desafío completamente nuevo: el estreno del Gran Premio de España en el circuito Madring de Madrid. El piloto argentino llega a la decimosexta fecha de la temporada 2026 después de competir en Monza y con la expectativa de aprovechar un trazado que ninguno de los pilotos conoce en condiciones oficiales de carrera.

La actividad comienza este viernes 11 de septiembre, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El fin de semana continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 13 de septiembre. Para los fanáticos argentinos, las sesiones podrán seguirse desde la mañana debido a la diferencia horaria con España.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de España 2026

La primera salida a pista de Franco Colapinto será este viernes en la Práctica Libre 1, programada para las 8:30 de Argentina. Horas más tarde, desde las 12:00, tendrá lugar la segunda sesión de entrenamientos, una instancia decisiva para medir el rendimiento de los autos con diferentes cargas de combustible.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

El sábado, la tercera práctica comenzará a las 7:30 de Argentina, mientras que la clasificación está prevista para las 11:00. Finalmente, el Gran Premio de España se pondrá en marcha el domingo a las 10:00 de Argentina, sobre un total de 57 vueltas. Los horarios surgen de convertir a la hora argentina el cronograma oficial publicado con hora local de Madrid.

Cronograma del GP de España en horario argentino

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10:00

El cronograma se encuentra sujeto a posibles modificaciones de la organización, las autoridades deportivas o las condiciones operativas del evento. La programación oficial establece que la competencia principal tendrá una duración máxima reglamentaria de 120 minutos y se desarrollará sobre 57 vueltas al circuito Madring.

Dónde ver EN VIVO a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de España podrá verse mediante F1 TV, la plataforma oficial de la categoría. En Argentina, la oferta televisiva y de streaming informada también incluye a Disney+ y Fox Sports, aunque la disponibilidad concreta puede variar según el cableoperador y el plan contratado por cada usuario.

Para quienes prefieran una cobertura digital, los principales portales deportivos realizarán seguimientos minuto a minuto con tiempos, posiciones, incidentes y declaraciones de los protagonistas. La transmisión oficial de F1 TV, por su parte, ofrece acceso a las sesiones del fin de semana y a información complementaria de la competencia.

Cómo es Madring, el nuevo circuito de la Fórmula 1

El escenario madrileño representa una de las grandes novedades del calendario. Madring tiene una extensión de 5,414 kilómetros, combina sectores urbanos con áreas de configuración permanente y cuenta con 22 curvas. La carrera está prevista sobre 57 giros, para completar una distancia total aproximada de 308,399 kilómetros.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Según la descripción oficial de la Fórmula 1, los monoplazas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora en sus sectores más rápidos. El trazado también presenta cambios de elevación y una curva peraltada denominada La Monumental, uno de los puntos que despierta mayor expectativa entre pilotos y espectadores.

El circuito debuta en el Campeonato Mundial durante la temporada 2026 y marca el regreso de Madrid como sede de una carrera de la máxima categoría después de varias décadas. A diferencia del histórico circuito de Jarama, Madring fue proyectado en una zona con conexión mediante transporte público y con una configuración híbrida entre trazado callejero y autódromo.

El desafío que espera a Franco Colapinto en Madrid

Para Franco Colapinto, las prácticas del viernes tendrán un valor especial. Al tratarse de un circuito nuevo, la adaptación, la recopilación de información y la evolución de la pista pueden influir directamente en la clasificación. Cada vuelta servirá para identificar puntos de frenada, niveles de adherencia y oportunidades de sobrepaso.

El argentino llega después de finalizar noveno en Monza, de acuerdo con la información publicada en la cobertura original. Ahora buscará trasladar ese impulso a un trazado desconocido, en un fin de semana donde la capacidad de aprendizaje podría resultar tan importante como la velocidad pura.

La clasificación del sábado será uno de los momentos determinantes. En un circuito nuevo y con sectores urbanos, largar desde una buena posición puede reducir la exposición a incidentes y permitir una estrategia más flexible. Sin antecedentes competitivos en Madring, los equipos deberán construir sus referencias durante las tres sesiones de entrenamientos.

Cuándo es la carrera de Fórmula 1 en Madrid

El Gran Premio de España 2026 se correrá el domingo 13 de septiembre a las 10:00 de Argentina. La prueba comenzará a las 15:00 de Madrid y será la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madring. El evento forma parte del calendario de 24 fechas anunciado para la temporada 2026.

Con un circuito inédito, horarios accesibles para el público argentino y Franco Colapinto nuevamente en la grilla, el fin de semana reúne varios de los elementos que más interés generan entre los seguidores de la categoría. Las primeras prácticas ofrecerán las señales iniciales, pero la clasificación y la carrera serán las pruebas definitivas para conocer el verdadero potencial del piloto argentino en Madrid.