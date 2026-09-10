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La Hidrovía Paraná - Paraguay será más barata: cuánto saldrá el peaje y cuándo arranca la nueva concesión por 25 años

El Gobierno puso en marcha la gestión privada de la Hidrovía Paraná-Paraguay, a cargo de Jan De Nul y Servimagnus. Se prevén nuevas obras de dragado, tecnología para mejorar la navegación y un fuerte aumento del tráfico de buques.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Jan De Nul ganó la licitación por Hidrovía.
Jan De Nul ganó la licitación por Hidrovía. Foto: NA
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Este jueves 10 de septiembre, el Gobierno puso en marcha la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las infraestructuras más importantes para el comercio exterior argentino. La operación de la Vía Navegable Troncal (VNT) quedó en manos del consorcio Vía Navegable Argentina, integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo la gestión durante los próximos 25 años.

Uno de los principales cambios del nuevo esquema es la reducción del 13,5% en el valor del peaje, que pasó de US$4,30 a US$3,80. La medida apunta a disminuir los costos asociados al transporte fluvial y mejorar las condiciones para las exportaciones argentinas.

Hidrovía Paraguay-Paraná. Foto: Radio Amanecer.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comienzo de esta nueva etapa y aseguró que permitirá alcanzar “menores costos logísticos, más infraestructura y mayor competitividad para la producción argentina”.

Qué contempla la nueva concesión de la Hidrovía

El contrato incluye las tareas de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, una infraestructura estratégica para el país. Por sus aguas circula aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y el sistema conecta unas 60 terminales portuarias. La concesión contempla trabajos de profundización en los ríos de la Plata y Paraná, además de la ampliación y mantenimiento de distintos sectores de la vía navegable en la provincia de Entre Ríos.

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Entre las obras previstas se encuentran la apertura y conservación de los canales correspondientes al Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, con el objetivo de facilitar el tránsito de embarcaciones de mayor porte y mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias.

Según explicó Caputo, el nuevo sistema también incorporará tecnología de última generación para reforzar la seguridad de la navegación. Entre los recursos previstos figuran cámaras, radares y sistemas digitales destinados a mejorar el monitoreo y la circulación de los buques. El objetivo es que las embarcaciones puedan completar sus cargas en los puertos de origen, reduciendo costos y tiempos vinculados con la logística de las exportaciones.

Cuánto dinero generará la concesión de la Hidrovía

Las proyecciones oficiales estiman una facturación promedio anual de US$628,2 millones durante el período de concesión. En los 25 años de operación, los ingresos alcanzarían aproximadamente los US$15.707 millones.

El Gobierno también prevé un incremento progresivo del tráfico de embarcaciones. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el movimiento internacional crecería 38,1%, mientras que el transporte de cabotaje aumentaría 28,2%. A su vez, el tránsito de buques hacia el norte de Santa Fe podría registrar un crecimiento del 52,4% durante el período de vigencia del contrato.

Privatización de la Hidrovía: qué función tendrá el Estado

Aunque la operación de la Hidrovía Paraná-Paraguay quedó bajo gestión privada, el Estado conservará funciones de control y supervisión sobre la concesión.

Hidrovía.
Hidrovía. Foto: X

El Ministerio de Economía continuará como autoridad encargada de controlar el cumplimiento del contrato y avanzará con la conformación definitiva del Consejo de Control. El organismo estará integrado por representantes de los usuarios privados y de las provincias ribereñas. Su función será seguir la ejecución de la concesión y supervisar que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas.

De esta manera, el Gobierno busca combinar la gestión privada de la principal vía fluvial del país con un esquema de fiscalización estatal sobre una infraestructura considerada clave para el comercio exterior y la competitividad argentina.

HidrovíaPrivatizaciónGobierno
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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