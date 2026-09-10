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Polémica en Chile: un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Las declaraciones de Javier Olivares Avendaño reavivaron la polémica al vincular el archipiélago con la discusión sobre la soberanía del estrecho de Magallanes, un tema que tensó recientemente la relación entre Chile y la Argentina.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, quedó en el centro de la controversia tras afirmar que las Islas Malvinas "son inglesas" durante un debate sobre el estrecho de Magallanes.
El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, quedó en el centro de la controversia tras afirmar que las Islas Malvinas "son inglesas" durante un debate sobre el estrecho de Magallanes. Foto: X
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Las declaraciones de un diputado chileno sobre las Islas Malvinas abrieron una nueva controversia política en medio de las recientes tensiones entre Chile y la Argentina por el estrecho de Magallanes. El legislador sostuvo que el archipiélago del Atlántico Sur pertenece al Reino Unido y utilizó ese argumento para defender la posición chilena sobre la estratégica vía marítima.

Se trata de Javier Olivares Avendaño, integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de Chile y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Durante una intervención pública, aseguró que, del mismo modo que las Malvinas serían británicas, el estrecho de Magallanes debe considerarse territorio chileno.

La frase generó repercusiones porque contradice la histórica posición de la Argentina sobre la soberanía de las islas y aparece en un contexto especialmente sensible para la relación bilateral.

Javier Olivares Avendaño, diputado de Chile, durante una actividad oficial en el Congreso chileno.
El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, quedó en el centro de la controversia tras afirmar que las Islas Malvinas "son inglesas" durante un debate sobre el estrecho de Magallanes. Foto: X

La declaración que reavivó el debate sobre Malvinas

Olivares Avendaño, representante del Partido de la Gente, realizó la comparación mientras se discutían las consecuencias diplomáticas derivadas de la controversia por el estrecho de Magallanes.

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Sus dichos llamaron la atención además porque llegaron pocos días después de que el gobierno chileno de José Antonio Kast ratificara su respaldo a la posición argentina sobre la soberanía de las Malvinas durante actividades oficiales vinculadas a la visita del presidente Javier Milei a Santiago.

El Congreso chileno avanzó con una interpelación al canciller

En paralelo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la interpelación del canciller Francisco Pérez Mackenna por el manejo de la crisis diplomática que se produjo con la Argentina.

La iniciativa recibió 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, y la sesión de interpelación fue convocada para el próximo 28 de septiembre. Legisladores opositores cuestionaron la actuación de la Cancillería y consideraron insuficiente la respuesta frente al episodio.

Según plantearon distintos diputados, la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores fue “ambigua” ante un conflicto que expuso diferencias sensibles entre ambos países respecto de la interpretación de expresiones realizadas por autoridades militares argentinas.

Cómo comenzó el conflicto por el estrecho de Magallanes

La controversia se originó a fines de agosto, cuando Chile presentó una nota de protesta formal luego de declaraciones atribuidas al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien habría mencionado al estrecho de Magallanes en términos vinculados a la soberanía.

Javier Olivares Avendaño, diputado de Chile, durante una actividad oficial en el Congreso chileno.
El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, quedó en el centro de la controversia tras afirmar que las Islas Malvinas "son inglesas" durante un debate sobre el estrecho de Magallanes. Foto: X

La reacción en Santiago fue inmediata. Funcionarios y legisladores de distintas fuerzas políticas rechazaron esas expresiones y remarcaron que la soberanía chilena sobre el paso marítimo está respaldada por acuerdos internacionales vigentes.

La respuesta argentina y el cierre de la crisis

El conflicto comenzó a desactivarse tras una conversación entre el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, y su par chileno, Fernando Barros Tocornal. Durante ese contacto, el Gobierno argentino aclaró que no existe ninguna discusión sobre la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes.

De acuerdo con la versión difundida por las autoridades chilenas, Presti atribuyó las declaraciones que detonaron la polémica a una confusión y reafirmó el reconocimiento de los tratados y acuerdos que regulan la situación del corredor marítimo. Con esa aclaración, ambos gobiernos dieron por superado el incidente diplomático, aunque las recientes declaraciones sobre las Malvinas volvieron a colocar el tema en el centro del debate político regional.

Islas MalvinasChileArgentina
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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