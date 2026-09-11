ANSES paga este viernes 11 de septiembre: quiénes cobran y qué DNI están incluidos

Créditos personales para jubilados Foto: anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 11 de septiembre de 2026 con su calendario de pagos. La jornada incluye acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones, aunque cada prestación tiene una terminación de DNI específica.

Entre los grupos alcanzados aparecen quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y personas incluidas en otras prestaciones familiares.

Por ese motivo, antes de dirigirse a una sucursal bancaria o intentar retirar el dinero, es importante comprobar tanto el tipo de beneficio como el último número del documento.

Quiénes cobran ANSES este viernes 11 de septiembre

Según el cronograma correspondiente a septiembre de 2026, este viernes reciben sus depósitos los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 3 .

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3 .

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7 .

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1 .

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 2 y 3.

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria o medio de cobro registrado por cada titular. El esquema se encuentra organizado según la prestación y la terminación del DNI, por lo que dos personas con el mismo último número pueden tener fechas diferentes si reciben beneficios distintos.

Jubilados y pensionados: qué DNI cobra el viernes 11

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superan el haber mínimo y tienen documentos finalizados en 3 cobran este viernes 11 de septiembre.

ANSES cobros Foto: ANSES

Este sector comenzó a recibir los haberes mensuales el martes 8, con los DNI terminados en 0. El calendario avanzó posteriormente con las terminaciones 1 y 2, mientras que este viernes será el turno de la terminación 3.

El cronograma continuará de la siguiente manera:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

En cambio, los jubilados y pensionados que cobran montos superiores al haber mínimo comenzarán a percibir sus ingresos el martes 22 de septiembre. En ese caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por jornada.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre de 2026

Durante septiembre, las prestaciones previsionales reciben una actualización mensual del 2,11%, calculada a partir de la inflación de julio. Con este incremento, el haber jubilatorio mínimo fue establecido en $428.633,20.

A ese importe puede sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. Quienes cobran exactamente la mínima y acceden al refuerzo completo pueden alcanzar un ingreso bruto de $498.633,20 durante el mes.

El valor final puede variar según la situación particular del beneficiario, los descuentos aplicables y otros conceptos incluidos en la liquidación. Por eso, la cifra exacta debe revisarse en el recibo de haberes o en la plataforma oficial de ANSES.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: quiénes reciben el pago

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 también tienen asignado el viernes 11 de septiembre como fecha de cobro.

Ambas prestaciones comenzaron su calendario el martes 8 con la terminación 0 y avanzan de manera consecutiva hasta alcanzar los documentos finalizados en 9. El dinero se deposita automáticamente en la cuenta o medio de pago informado por el titular.

ANSES cobros Foto: ANSES

En septiembre, el valor general de la AUH alcanza los $154.031 por hijo. ANSES acredita mensualmente el 80% de ese importe, aproximadamente $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH y cumpla con los controles correspondientes.

La acreditación de la Tarjeta Alimentar, cuando corresponde, se realiza junto con la AUH. No obstante, el importe total depende de la cantidad y edad de los hijos que integran el grupo familiar.

Pensiones No Contributivas: documentos alcanzados

Este viernes también cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos DNI terminan en 6 y 7. Esta categoría utiliza un cronograma diferente al de las jubilaciones mínimas y agrupa dos terminaciones por fecha.

Las personas con documentos terminados en 0 y 1 cobraron el martes 8; aquellas con DNI finalizados en 2 y 3 recibieron el depósito el miércoles 9; y las terminaciones 4 y 5 tuvieron asignado el jueves 10. Después de los pagos correspondientes a los números 6 y 7, el calendario seguirá el lunes 14 con los DNI terminados en 8 y 9.

Asignación por Embarazo y Prenatal: quiénes cobran

La Asignación por Embarazo tiene un esquema propio. Para este viernes 11 de septiembre, la acreditación corresponde a titulares con DNI terminado en 1.

Por su parte, la Asignación por Prenatal se paga este viernes a beneficiarios cuyos documentos finalizan en 2 y 3. Esta diferencia confirma que no alcanza con observar únicamente la terminación del DNI. También es necesario identificar correctamente la prestación percibida.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Para verificar la fecha y el lugar de cobro, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deben buscar la sección relacionada con Cobros o seleccionar la opción de consulta de fecha y lugar de cobro. El sistema mostrará la información correspondiente al beneficio registrado.

También es recomendable revisar los movimientos de la cuenta bancaria antes de acudir a una sucursal. En la mayoría de los casos, el depósito se acredita automáticamente y puede utilizarse mediante tarjeta de débito, transferencias o extracción en cajeros automáticos.

Qué hacer si el pago no aparece acreditado

Si la persona se encuentra incluida en el calendario, pero el dinero no figura disponible, primero debe comprobar que la cuenta consultada sea la registrada ante ANSES.

También conviene esperar la actualización completa de los movimientos bancarios, ya que algunas entidades pueden reflejar la acreditación durante el transcurso de la jornada. Si el inconveniente continúa, el beneficiario deberá comunicarse con ANSES o consultar directamente con su banco.

Antes de iniciar un reclamo, es fundamental verificar que la fecha corresponda exactamente a la prestación y a la terminación del DNI del titular.