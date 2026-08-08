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Por qué cada vez más personas llevan una ramita de romero envuelta en papel aluminio

Esta práctica ganó popularidad gracias a que atrae abundancia y protección. Cuáles son las propiedades imperdibles del romero que la hacen una planta tan especial.

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El truco del romero envuelto en papel aluminio que cada vez más personas ponen en práctica
El truco del romero envuelto en papel aluminio que cada vez más personas ponen en práctica Foto: GROK IA
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El romero es una planta aromática apreciada por sus múltiples usos: es un excelente adorno para el hogar, se utiliza habitualmente en la cocina y también en remedios caseros y hasta para hacer rituales asociados con la protección, la abundancia y la limpieza energética.

Gracias a ese simbolismo y a sus múltiples propiedades, se convirtió en un elemento infaltable para muchas personas que buscan atraer buenas vibras a su vida cotidiana. Por eso, en los últimos años, comenzó a difundirse una práctica poco usual, pero al parecer, muy efectiva: llevar una ramita de romero envuelta en papel aluminio dentro de la billetera, el bolso o incluso en un bolsillo de la ropa.

El truco del romero envuelto en papel aluminio que cada vez más personas ponen en práctica Foto: GROK IA

Según quienes siguen esta tradición, el aluminio ayuda a proteger la planta y a conservar las propiedades energéticas que popularmente se le atribuyen. En el Feng Shui, en algunas tradiciones mediterráneas y en diversas prácticas esotéricas se lo relaciona con la purificación de los ambientes, la protección frente a las energías negativas y la atracción de prosperidad.

Cada vez son más las personas que incorporan este pequeño amuleto a su rutina diaria como un símbolo de buena suerte. Más allá de las creencias personales, el romero continúa siendo una de las plantas más valoradas por su aroma, su resistencia y el significado espiritual que muchas personas le otorgan.

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¿Por qué algunas personas envuelven el romero en papel aluminio?

Según las creencias populares, envolver una ramita de romero en papel aluminio ayuda a preservarla por más tiempo y, al mismo tiempo, simboliza la conservación de la energía positiva que representa la planta.

Por ese motivo, muchas personas la llevan consigo como un amuleto de protección o la guardan en lugares importantes del hogar. Además, el papel aluminio funciona como una especie de escudo protector, que evita que las energías negativas afecten al romero.

El truco del romero envuelto en papel aluminio que cada vez más personas ponen en práctica Foto: GROK IA

Cuáles son los beneficios del romero

Puede aportar antioxidantes

Los compuestos antioxidantes del romero ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y diversas enfermedades.

Favorece la digestión

Tradicionalmente se utiliza para aliviar digestiones pesadas, la sensación de hinchazón y los gases. Aunque algunas investigaciones respaldan este uso, aún se necesitan más estudios para confirmar su eficacia.

Tiene propiedades antiinflamatorias

Gracias a sus compuestos naturales, el romero puede contribuir a disminuir procesos inflamatorios leves, motivo por el cual también se emplea en aceites para masajes.

Podría favorecer la memoria y la concentración

Algunos estudios sugieren que el aroma del romero podría tener un efecto positivo sobre la atención, la memoria y el rendimiento cognitivo. Sin embargo, la evidencia todavía es limitada y no permite sacar conclusiones definitivas.

Contribuye al cuidado del cuero cabelludo

El aceite de romero es uno de los ingredientes más utilizados en productos capilares. Algunas investigaciones indican que podría favorecer el crecimiento del cabello en determinados casos, además de ayudar a mejorar la circulación del cuero cabelludo.

Tiene actividad antimicrobiana

En estudios de laboratorio, algunos compuestos del romero mostraron actividad frente a bacterias y hongos. No obstante, esto no significa que pueda reemplazar tratamientos médicos.

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