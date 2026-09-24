El hombre que “se quedó dormido” y espera su vuelo hace más de 40 años en el aeropuerto de Orlando sin salir

La ficha oficial de la GOAA ubica a The Traveler en el sector North Walk del Nivel 3 de la Terminal A. Foto: MCO.

En el aeropuerto de Orlando (MCO, por sus siglas en inglés), en EE.UU., hay un hombre que parece dormir sobre sus bolsos a la espera de un vuelo y que no se mueve desde hace más de cuatro décadas. Se trata de The Traveler, una escultura hiperrealista del estadounidense Duane Hanson (1925-1996) presentada en octubre de 1985, según la cadena WFTV y el Centro de Historia Regional del Condado de Orange. Hoy se exhibe dentro de una vitrina en el Nivel 3 de la Terminal A, de acuerdo con el registro de arte público de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA), el organismo que administra el aeropuerto.

Dónde está The Traveler y cómo llegar hasta la escultura

La ficha oficial de la GOAA ubica la obra en el sector North Walk del Nivel 3 de la Terminal A, el piso de salidas, y la describe como una pieza de tamaño natural en bronce policromado con accesorios.

Se trata de The Traveler, una escultura hiperrealista del estadounidense Duane Hanson (1925-1996) presentada en octubre de 1985. Foto: MCO.

Las terminales A y B son dos lados del mismo edificio y se puede cruzar de una a otra por el Nivel 3, según las preguntas frecuentes de MCO. Quien vuela desde la Terminal C debe tomar el Terminal Link, el tren que une la Terminal B con la estación ferroviaria, y luego caminar unos 365 metros por el estacionamiento C, según el aeropuerto.

Qué ocurrió el día en que se presentó la escultura

Hanson trabajaba con moldes tomados de personas reales, y el modelo de The Traveler fue un vecino suyo. Durante la presentación de 1985, ese hombre se sentó junto a la escultura y, cuando se levantó y se fue, provocó revuelo entre empleados y visitantes, según el relato del aeropuerto recogido por WFTV.

En sus primeros años, la figura estaba cerca de un bar de la terminal principal, sin cubierta y rodeada apenas por un cordón de terciopelo. Los pasajeros le arrojaban monedas para la buena suerte y el contacto obligó a varias reparaciones a cargo de Hanson y su estilista, hasta que la obra quedó protegida por una vitrina en su ubicación actual. Atlas Obscura y Newsweek señalan que el artista hizo una segunda versión de un viajero dormido dos años después.

Cómo se conserva una obra que ven millones de pasajeros