El hombre que “se quedó dormido” y espera su vuelo hace más de 40 años en el aeropuerto de Orlando sin salir

En el aeropuerto de Orlando (MCO, por sus siglas en inglés), en EE.UU., hay un hombre que parece dormir sobre sus bolsos a la espera de un vuelo y que no se mueve desde hace más de cuatro décadas. Se trata de The Traveler, una escultura hiperrealista del estadounidense Duane Hanson (1925-1996) presentada en octubre de 1985, según la cadena WFTV y el Centro de Historia Regional del Condado de Orange. Hoy se exhibe dentro de una vitrina en el Nivel 3 de la Terminal A, de acuerdo con el registro de arte público de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA), el organismo que administra el aeropuerto.
Dónde está The Traveler y cómo llegar hasta la escultura
La ficha oficial de la GOAA ubica la obra en el sector North Walk del Nivel 3 de la Terminal A, el piso de salidas, y la describe como una pieza de tamaño natural en bronce policromado con accesorios.
Las terminales A y B son dos lados del mismo edificio y se puede cruzar de una a otra por el Nivel 3, según las preguntas frecuentes de MCO. Quien vuela desde la Terminal C debe tomar el Terminal Link, el tren que une la Terminal B con la estación ferroviaria, y luego caminar unos 365 metros por el estacionamiento C, según el aeropuerto.
Qué ocurrió el día en que se presentó la escultura
Hanson trabajaba con moldes tomados de personas reales, y el modelo de The Traveler fue un vecino suyo. Durante la presentación de 1985, ese hombre se sentó junto a la escultura y, cuando se levantó y se fue, provocó revuelo entre empleados y visitantes, según el relato del aeropuerto recogido por WFTV.
En sus primeros años, la figura estaba cerca de un bar de la terminal principal, sin cubierta y rodeada apenas por un cordón de terciopelo. Los pasajeros le arrojaban monedas para la buena suerte y el contacto obligó a varias reparaciones a cargo de Hanson y su estilista, hasta que la obra quedó protegida por una vitrina en su ubicación actual. Atlas Obscura y Newsweek señalan que el artista hizo una segunda versión de un viajero dormido dos años después.
Cómo se conserva una obra que ven millones de pasajeros
- MCO registró 57.675.573 pasajeros en 2025 y pasó del noveno al séptimo lugar entre los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, según el ranking del Consejo Internacional de Aeropuertos de Norteamérica difundido por la GOAA. En medio de ese flujo, la escultura funciona también como punto de referencia para orientarse dentro de la terminal.
- En enero de 2024, la conservadora Diana Galante limpió las superficies de la pieza y estabilizó y completó las zonas donde la pintura se había perdido, según el comunicado del aeropuerto citado por ese medio.
- Hanson, nacido en Alexandria (Minnesota), se instaló en el sur de Florida en 1965 y vivió allí hasta su muerte en Boca Raton, en 1996, según el Departamento de Estado de Florida, que lo presenta como creador del estilo que él llamaba superrealismo.
- La escultura sigue en exhibición permanente en el North Walk, junto a paneles de vidrio grabado de Sharon Roadcap-Quinlivan y vitrinas con muestras rotativas de organizaciones culturales locales. El plan estratégico que la GOAA aprobó en octubre de 2025 prevé renovar los niveles 2 y 3 de las terminales A y B.