Preparan 1.000 chorizos a la pomarola, celebran 115 años de historia y queda cerca de Buenos Aires: cómo llegar

La Colina festejará sus 115 años con 1.000 chorizos a la pomarola Foto: Prensa Lamadrid

En el interior de la provincia de Buenos Aires existe un pequeño pueblo que conserva las huellas de su pasado ferroviario y se prepara para vivir una jornada histórica. Se trata de La Colina, una localidad perteneciente al partido de General La Madrid que celebrará sus 115 años con una propuesta gastronómica tan singular como atractiva.

El sábado 26 de septiembre tendrá lugar la primera Fiesta del Chorizo a la Pomarola, una celebración popular que buscará reunir a vecinos y visitantes alrededor de un enorme paellero instalado en la plaza principal.

El gran desafío será preparar alrededor de 1.000 chorizos a la pomarola en un recipiente de aproximadamente tres metros de diámetro. Además de convertirse en una escapada diferente, el evento permitirá descubrir la historia de uno de los tantos pueblos que crecieron gracias a la llegada del tren.

La historia de La Colina comenzó antes de su fundación

Aunque la fecha oficial de fundación es el 22 de septiembre de 1911, los antecedentes poblacionales de La Colina se remontan a la segunda mitad del siglo XIX.

Durante la década de 1860, el inmigrante francés Jean Pierre Alliaud, oriundo de Aviñón, se instaló en las cercanías del lugar donde posteriormente se construiría la estación. Allí abrió un almacén de ramos generales que atendía a viajeros, pobladores rurales y carretas que atravesaban la región.

La Colina celebra 115 años con la primera Fiesta del Chorizo a la Pomarola Foto: Prensa Lamadrid

El crecimiento más importante comenzó con la llegada del ferrocarril, entre 1883 y 1884. Durante sus primeros años, La Colina funcionó como punta de riel, es decir, como punto final del recorrido ferroviario.

Esa condición convirtió al paraje en un centro comercial de relevancia regional. Desde distintos pueblos llegaban cereales, cueros, animales y otros productos agropecuarios que eran cargados en los trenes con destino a Buenos Aires.

En sentido contrario, arribaban alimentos, herramientas, materiales de construcción y mercaderías destinadas a los establecimientos rurales. Alrededor de la estación comenzaron a surgir fondas, almacenes, barracas y casas de comida.

Por qué La Colina fue fundada oficialmente en 1911

El 29 de abril de 1911, la empresa Krabbe, King y Compañía vendió el campo La Colina a Enrique Santamarina, quien impulsó las gestiones necesarias para ordenar y ampliar el asentamiento formado frente a las vías.

El diseño urbano fue realizado por el ingeniero Santiago A. Ferrari. El proyecto contemplaba calles, manzanas, una plaza y terrenos destinados a una escuela, una iglesia, una comisaría, un hospital y otras instituciones públicas.

La localidad bonaerense celebrará su aniversario con una multitudinaria jornada Foto: Prensa Lamadrid

Finalmente, el 22 de septiembre de 1911, el gobierno provincial aprobó oficialmente la traza del pueblo. Por ese motivo, en 2026 la comunidad celebra sus 115 años de historia.

Durante buena parte del siglo XX, la estación también funcionó como el principal punto de encuentro. Muchas familias se acercaban los domingos para observar la llegada del tren, despedir a algún pariente o simplemente conversar con los vecinos.

Una fiesta con 1.000 chorizos a la pomarola

La celebración se desarrollará en la plaza José Hernández, donde habrá actividades oficiales, espectáculos, presentaciones musicales, danzas, artesanos y emprendedores.

El momento central será la preparación de los 1.000 chorizos a la pomarola. La comida podrá adquirirse en bandejas o en formato de sándwich y lo recaudado será destinado a las instituciones locales.

Chorizo a la pomarola. Foto: YouTube

La intención de los organizadores es transformar esta primera edición en una nueva tradición y sumar la celebración al calendario turístico de la región.

Cómo llegar a La Colina desde la Ciudad de Buenos Aires

La Colina se encuentra en el partido de General La Madrid, en el sudoeste bonaerense, a unos 482 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente a 28 kilómetros de la cabecera del distrito.

Para llegar en auto desde CABA, uno de los recorridos posibles es el siguiente:

Tomar la Autopista Riccheri .

Continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas .

Seguir por la Ruta Nacional 205 .

Empalmar con la Ruta Nacional 3 en dirección a Azul.

Continuar por las rutas 226, 76, 86 y 67 hasta la zona de General La Madrid.

Tomar el acceso correspondiente hacia La Colina.

El viaje demanda alrededor de seis horas, aunque la duración puede variar según el tránsito y el estado de los caminos. Antes de salir, es recomendable consultar las condiciones meteorológicas, cargar combustible y verificar el último tramo del recorrido.

Con su pasado ferroviario, sus construcciones antiguas y una fiesta que promete llenar de aromas la plaza principal, La Colina aparece como una alternativa diferente para una escapada bonaerense. Un destino pequeño en el mapa, pero atravesado por más de un siglo de historias.